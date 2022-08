Un posto al sole, ora è ufficiale: la decisione della Rai spiazza tutti

Spunta una decisione ufficiale da parte della Rai su Un Posto al Sole. Andiamo quindi a vedere cosa succederà alla soap opera della rete pubblica.

Continua ad attirare milioni di telespettatori Un Posto al Sole, nonostante la sua grande longevità sul piccolo schermo. Adesso è spuntata anche una decisione ufficiale da parte della Rai: cosa sta succedendo.

Dallo scorso 15 agosto la serie televisiva Un Posto al Sole sta osservando la classica pausa estiva dalla durata di due settimane. Solitamente la soap opera va in onda su Rai Tre durante l’access prime time e tornerà in onda solamente dal prossimo 29 agosto, con la prima puntata della ventisettesima stagione. Nel corso della ventiseiesima stagione, Un Posto al Sole ha festeggiato il traguardo delle 6mila puntate, offrendo per l’occasione un appuntamento speciale.

Al suo posto in questa settimana di Ferragosto, Rai Tre ha deciso di mandare in onda la serie Il Santone: #lepiubellefrasidiOscio, un Original RaiPlay diretto da Laura Muscardin, con protagonista Neri Marcorè. Un buon sostituto per la serie storica che negli ultimi giorni sta piangendo anche la scomparsa dell’attrice Carmen Scivittaro che ha lavorato per la soap dal 1998 al 2018. Andiamo quindi a ripercorrere quanto visto fino ad oggi all’interno della serie in onda su Rai Tre.

Un Posto al Sole, cos’è successo nell’ultima stagione: il riepilogo

Nel corso dell’ultima stagione di Un Posto Al Sole abbiamo visto un tragico colpo di scena e l’ingresso di un nuovo personaggio.Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), tornati a vivere insieme a Palazzo Palladini, hanno visto l’ingresso di una misteriosa ragazza di nome Lia, interpretata da Chiara Mastalli, che riuscirà a farsi asssumere come governante. In una scena delle ultime puntate, abbiamo visto una serie di foto di Roberto e Marina su un tavolo, insieme ad un punteruolo.

Mentre invece l’ultima scena in assoluto dell’ultima stagione ha visto come protagonista il boss in fuga Lello Valsano (Gianluca Pugliese) che ha sparato una serie di colpi di pistola all’indirizzo di Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini), completando la propria vendetta contro il magistrato Nicotera (Paolo Romano), marito di Viola. Inoltre i fan hanno potuto vedere anche Niko (Luca Turco), futuro marito di Susanna, osservare sul cellulare, con aria sognante e felice, alcune foto della fidanzata e futura moglie. Mentre invece Nunzio dopo aver vinto un’ingente somma ad un tavolo da poker, pagherà un investigatore privato affinché rintracci Chiara. Trasferendosi all’estero è riuscito a sottrarsi dal processo per l’omicidio stradale in cui è morto il padre, senza di lui.