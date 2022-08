Ultim’ora Massimiliano Allegri, scoppia la bomba: incredibile! Il tecnico della Juventus è sempre sotto la lente d’ingrandimento

In molti esperti di gossip erano in attesa di capire chi sarebbe stata la nuova fiamma dell’allenatore dopo la separazione da Ambra. Ora è arrivata finalmente una risposta.

Massimiliano Allegri è alle prese con l’inizio della nuova stagione di Serie A con la Juventus. Il tecnico livornese deve fare i conti con le molte assenze dei bianconeri e con un mercato che può regalare ancora molte sorprese. In tutto questo, però, c’è anche spazio per occuparsi della propria vita privata, con un nuovo amore che scalda il suo cuore. L’allenatore della “Vecchia Signora” ha già dimenticato la storia con Ambra Angiolini, a quanto pare. E’ stato “beccato” in pubblica compagnia di Nina Lange Barresi, dai fotografi del magazine Chi.

La nuova fiamma avrebbe preso il posto da qualche mese dell’ex compagna, dopo una storia durata circa quattro anni. La loro separazione aveva smosso parecchio le acque, visto che proprio Ambra aveva lasciato intendere come alla base ci fosse stato un possibile tradimento.

Dal canto suo Allegri ha sempre tirato dritto sul fronte vita privata, anche dopo precisa domanda di un giornalista: “Di queste cose non parlo, fine del discorso”.

Massimiliano Allegri, dopo Ambra è arrivata una nuova fiamma: ora non ci sono più dubbi!

Il post Ambra ora è finito sulle pagine del settimanale condotto da Alfonso Signorini, con tanto di immagini inequivocabili.

La nuova donna al suo fianco è Nina Lange Barresi. I due sono stati immortalati a Lugano, in Svizzera. Il motivo è piuttosto semplice, visto che lei avita lì. A quanto è dato sapere non fa parte del mondo dello spettacolo e si occupa di una società di consulenza manageriale. Altri aspetti della sua vita privata non sono per ora disponibili.

Per quanto riguarda la Angiolini il presente parla finalmente di un’altra storia d’amore. Dopo la delusione per la fine della lunga storia con Max, ora è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. I rumors di gossip parlano dallo scorso maggio di una love story con Gianluca Roberto. Di origine romana, l’uomo vive da tempo in Sardegna, per la precisione a Olbia. E’ un funzionario, con mansioni dirigenziali, al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola.