Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus: un super ospite all’Ariston

Novità importantissima per Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo sembra pronto a portare una star internazionale

Mancano ancora moltissimi mesi alla partenza del Festival di Sanremo edizione 2023. Ma già in queste settimane stanno fuoriuscendo le prime indiscrezioni ed ufficialità sui partecipanti all’amato programma Rai.

Già da tempo Amadeus, confermatissimo come presentatore e direttore artistico, ha ufficializzato le partecipazioni come co-conduttori al suo fianco di Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Ma ora è tempo di primi rumors sui cantanti.

La novità lanciata da Sky TG24 riguarda un super ospite internazionale che Amadeus e il suo staff vorrebbero assolutamente a Sanremo 2023. Un nome di spicco che ha fatto parlare di sé nel recente passato per vicende non solo artistiche.

Britney Spears a Sanremo: Amadeus vuole la popstar come ospite di spicco

Pare proprio che Amadeus e la produzione Rai siano al lavoro per convincere la popstar americana Britney Spears a partecipare come ospite di lusso ad una delle serate di Sanremo 2023, che dovrebbe andare in onda a inizio febbraio prossimo.

Sanremo, Britney Spears sarebbe in trattativa per partecipare come ospite https://t.co/mwy8RBQRmd — Sky tg24 (@SkyTG24) July 11, 2022

La nota cantante di Baby one more time è una vera e propria star internazionale, che però negli ultimi tempi è balzata in cima alle cronache per le vicende giudiziarie. La sua causa contro il padre-padrone che stava gestendo autonomamente tutto il suo patrimonio economico.

Un bel colpo per Amadeus, che sta lavorando alacremente per rendere Sanremo 2023 una edizione di spessore, almeno a livello degli ultimi successi di pubblico e di audience delle scorse annate.

Intanto stanno circolando i primi nomi dei cantautori che Amadeus stesso vorrebbe vedere gareggiare sul palco dell’Ariston nella nuova edizione. Ancora è molto presto per le ufficialità, ma circolano nomi di spicco: il veterano Al Bano, Annalisa, Tananai e Rocco Hunt potrebbero essere alcuni dei partecipanti alla gara dei ‘big’.

Da non escludere pure la presenza di Fedez. Il noto rapper ed influencer italiano vedrà sua moglie Chiara Ferragni sul palco accanto ad Amadeus. Ma è possibile che tra gli ospiti d’onore possa esserci anche il giovane artista milanese.