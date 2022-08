Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore? Cosa rivelano le foto

Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore? Ci sono alcune foto molto recenti che hanno subito fatto scattare il dubbio che si stia frequentando con una nota TikToker.

Dopo la rottura della relazione con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo è finito nel mirino del gossip. Inizialmente si è vociferato che avesse ricominciato a frequentare la sua collega nuotatrice. In parte è vero, ma sono solamente amici. Successivamente, si è pensato che si stesse frequentando con un’influencer.

Cecilia Cantarano, che ha più di un milione di followers su Instagram, aveva pubblicato due indizi che avevano fatto subito credere ad una relazione con l’ex GF Vip 6. Inizialmente aveva condiviso uno screenshot del proprio cellulare, dove compariva chiaramente il numero 22, ovvero un numero speciale per Manuel Bortuzzo.

Il nuotatore era allo Starbucks con l’influencer? La verità

Dopo aver condiviso l’immagine con il numero 22, Cecilia Cantarano si era mostrata da Starbucks in compagnia di un’altra persona: nella foto, infatti, c’erano due bicchieri. Il caso ha voluto che poco prima di lei anche Manuel Bortuzzo avesse condiviso una foto di sè stesso nello stesso Starbucks romano.

I due indizi di Cecilia Cantarano hanno sollevato un vero e proprio polverone. L’influencer ha cercato di chiarire immediatamente a modo proprio. Ha chiesto ai suoi fan di chiederle qualsiasi cosa. Non appena interrogata riguardo un possibile flirt con Manuel Bortuzzo, ha subito smentito in ogni modo possibile.

Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore dopo Lulù? Ecco le foto

Il 17 agosto sarebbe affiorato un nuovo gossip riguardo Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha condiviso un video mentre guidava in macchina. Poco dopo, la TikToker Angelica, ha condiviso un breve video. Non si vedono i volti: lei sta dalla parte del passeggero, mentre alla guida si vede qualcuno che ha tra le mani lo stesso volante di Manuel Bortuzzo.

Il dettaglio del volante è bastato ancora una volta ad infiammare il web. A ben vedere, però, le braccia del nuotatore sono interamente ricoperte di tatuaggi. Gli avanbracci di chi guidava in macchina con la TikToker Angelica, invece, non avevano nemmeno un tatuaggio. Non si è dunque ancora riusciti a trovare il nuovo amore di Manuel Bortuzzo.

Ecco le foto in cui si vede lo stesso volante che hanno fatto pensare a molti che l’ex GF Vip 6 si frequentasse con la TikToker Angelica: