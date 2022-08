Loredana Lecciso confessa tutto: “Vi svelo un segreto tra me e Al Bano”. La compagna del famoso cantante ha deciso di aprirsi ad una confessione

I due hanno ritrovato un buon rapporto dopo diverse difficoltà e adesso sembrano andare d’amore e d’accordo. Sull’educazione dei figli, invece, non hanno mai avuto divergenze.

Sono stati una delle coppie più discusse e gettonate nel mondo del gossip negli ultimi 15 anni. Tra continui tiri e molla, Loredana Lecciso e Al Bano sono ancora insieme. Ne hanno passate tante, con diverse incomprensioni e alti e bassi, ma almeno su una cosa sono sempre andati d’accordo. A confessarlo è stata la stessa showgirl, durante un’intervista a Novella 2000. In occasione del suo compleanno, per festeggiare i 50 anni, la Lecciso ha parlato di diversi aspetti della sua vita privata.

Sul settimanale diretto da Roberto Alessi, Loredana ha risposto con la consueta schiettezza a tutte le domande. Un aspetto ha colpito particolarmente i lettori, ovvero il completo allineamento con Al Bano su un argomento che riguarda i figli.

“Su una cosa siamo andati sempre d’accordo, l’educazione e il percorso che i figli dovevano fare. Questa è una cosa che ci ha sempre uniti, è una fortuna, un dono“.

Loredana Lecciso, il rapporto con Al Bano e le prospettive future: la lunga confessione della showgirl

Continuando nell’intervista, la compagna del noto cantante ha anche confermato che oggi le cose tra loro vanno a gonfie vele.

“Adesso viviamo un rapporto molto equilibrato e molto maturo, il tempo fa crescere le cose e dopo una certa età si raggiunge giocoforza un equilibrio“. Il passare degli anni ha consentito al loro rapporto di evolvere, come è normale che fosse, anche perchè è aumentata la conoscenza e: “Tutto è diventato tutto più semplice”.

Poi una battuta sugli auspici per il futuro: “Mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità…Già la mancanza di problemi mi sembra un successo“.

Per quanto riguarda invece le prospettive nella vita aggiunge: “Sono proiettata molto verso i miei figli”. Sul fronte lavorativo si potrebbero aprire presto nuove porte: “Ci sono diverse cose che bollono in pentola“. I suoi fan non vedono l’ora di poterla rivedere protagonista sul piccolo schermo, magari in un reality.