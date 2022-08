Il 22enne, star di TikTok, è diventato cittadino italiano. Il giuramento di fedeltà alla Repubblica è stato pronunciato presso il Comune in provincia di Torino, dove è cresciuto all’interno delle case popolari

È diventato il TikToker più seguito al mondo. Khaby Lame, 22 anni, cresciuto nelle case popolari di Chivasso (in provincia di Torino) è ora un cittadino italiano. Khabane Serigne Lame, nato a Dakar (Senegal) il 9 marzo del 2000 ha pronunciato il giuramento davanti all’ufficiale di Stato civile presso il Comune piemontese: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.” Contestualmente, Khaby è stato omaggiato di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana da parte del Comune di Chivasso. Nonché di una riproduzione de “La vaccinazione nelle campagne” del pittore Ottocentesco Demetrio Cosola.

Lame aveva ricevuto la cittadinanza italiana già lo scorso 8 giugno dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi gli è stata notificata copia del decreto, pervenuta al Comune di Chivasso tramite la Prefettura. Durante il suo discorso, Khaby ha confermato di essere fiero di essere cresciuto nelle palazzine popolari di via Togliatti. Sperando di poter essere un esempio di riscatto per tutti i ragazzi e le ragazze che vivono negli stessi contesti sociali. L’influencer non ha tradito l’emozione di essere diventato, a tutti gli effetti, cittadino italiano.

Khaby Lame cittadino italiano: record di follower su TikTok

I numeri, d’altra parte, parlano chiaro: 142,4 milioni di followers su TikTok. Cifre che fanno di Khaby Lame l’influencer più noto e popolare al mondo. Avendo superato, da poco, i followers di Charli D’Amelio, che si ferma a quota 142,2 milioni. La sua notorietà è cresciuta a dismisura durante il periodo più duro della pandemia da Covid-19, quando fu licenziato dallo stabilimento vicino Torino dove lavorava. Da allora si è reinventato un mestiere e ha cominciato a pubblicare su TikTok dei video dove ballava e si adoperava come gamer di videogiochi. Ora vive a Milano, dal 2021. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 2 milioni di dollari, secondo i dati forniti dal suo agente.