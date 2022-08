Il paradiso delle signore, il lutto devasta il protagonista: lascerà la fiction?

Il lutto ha devastato l’amato personaggio de Il paradiso delle signore. In tanti hanno iniziato a chiedersi se fosse in condizione di poter continuare le riprese della settima stagione. Ecco le parole del diretto interessato.

Lo scorso anno un grave lutto aveva colpito Emanuel Caserio, il seguitissimo Salvatore Amato de Il paradiso delle signore. L’attore si era trovato in una situazione davvero difficile: poco prima della diretta televisiva, era venuto a mancare suo zio. Caserio si era comunque presentato a Oggi è un altro giorno, dove aveva rivelato alcuni retroscena.

Parlando con Serena Bortone, Emanuel Caserio aveva spiegato che suo zio era un grandissimo fan de Il paradiso delle signore. Per questo motivo, aveva deciso di non interrompere il suo impegno nella soap opera. Aveva anche aggiunto che sperava in questo modo di potergli strappare un sorriso da lassù.

Il paradiso delle signore, grave lutto per il protagonista

Il paradiso delle signore sta diventando in effetti molto di più che una soap opera. È seguitissimo in televisione, forse anche perchè propone la spensieratezza e la genuinità degli anni Sessanta in un periodo attraversato da pandemie e crisi economiche. Anche un altro amato protagonista, come Emanuel Caserio, si è trovato ad affrontare un grave lutto.

Roberto Farnesi ha visto morire sua madre. Ha spiegato di esserle stato vicino fino all’ultimo momento: questo deve aver reso il lutto ancora più straziante. Insieme a lui, c’erano tutti i fratelli, come era stata la volontà della donna prima di morire. Tutto questo è successo mentre Farnesi, cioè Umberto Guarnieri, era impegnato sul set delle riprese.

Umberto Guarnieri lascia la soap opera? C’è l’annuncio dell’attore

Come ha spiegato lo stesso Roberto Farnesi in un breve video, durante Il paradiso delle signore 6 gli spettatori hanno potuto conoscere un lato diverso del suo personaggio. Umberto Guarnieri sembrerebbe essersi innamorato per davvero, ed è quindi diventato più umano e fragile nel suo aprirsi ai sentimenti per la stilista Flora.

Con queste trame in evoluzione, sembrerebbe molto difficile che Roberto Farnesi lasci all’improvviso Il paradiso delle signore. È infatti arrivata una sonora smentita da parte del diretto interessato riguardo un addio alla soap opera: “Assolutamente no!“. È emerso che, anche la mamma di Roberto Farnesi, era una grande fan della fiction Rai.

Ecco la dichiarazione dell’attore che interpreta Umberto Guarnieri riguardo il suo addio a Il paradiso delle signore:

Questo, invece, è il saluto di Ezio Colombo (Massimo Poggio) in una pausa sul set de Il paradiso delle signore 7: