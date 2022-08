Che bomba! Il Paradiso delle Signore 7: c’è il clamoroso ritorno

Un grande ritorno potrebbe sconvolgere la trama de Il Paradiso delle Signore 7. In queste ore è spuntata la conferma: cosa succede.

Il Paradiso delle Signore 7 è pronto a tornare su Rai Uno dopo la fine della sesta stagione. In rete sono tantissime le anticipazioni spuntate, tra queste ci sarebbe anche un grandissimo ritorno: tutte le novità.

Dal prossimo mese di settembre su Rai Uno tornerà Il Paradiso delle Signore 7, di conseguenza la serie Sei Sorelle cambierà la sua collocazione sia di orario che di emittente che la trasmetterà. Le novità riguarderanno soprattutto la fascia del primo pomeriggio dove ci saranno dei sostanziali cambiamenti che interesseranno il daytime. Per la soap opera spagnola, che questa estate ha debuttato, è prevista una cancellazione dalla rete ammiraglia nel daytime pomeridiano. Al suo posto troveremo proprio la soap italiana con Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina.

Andando nel dettaglio il cambio di programmazione di Rai Uno riguarderà soprattutto gli appassionati della soap opera Sei Sorelle. Dal 12 settembre, la fascia del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà ad essere quella “usuale” e, di conseguenza, si assisterà al ritorno delle storiche trasmissioni che popolano il daytime. Ritroveremo quindi non solo Il Paradiso delle Signore ma anche Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Quindi la soap opera italiana tornerà in onda nella fascia che va dalle 15:55 alle 16:45, con i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Il Paradiso delle Signore 7, i telespettatori aspettano il ritorno: tutte le novità

Sono in fase di lavorazione le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7. Infatti per buona parte dell’estate gli attori sono stati impegnati sul set romano della soap per girare gli episodi che andranno poi in onda dal 12 settembre in poi in tv. Ovviamente per i telespettatori non mancheranno clamorosi colpi di scena, pronti a condire le nuovissime puntate della sorprendente fiction di casa Rai che continua a macinare ascolti.

A svelarlo ci ha pensato proprio uno dei protagonisti. Stiamo parlando di Roberto Farnesi, che nell’ultima intervista ha rivelato che sin dalle prime puntate di questa settima stagione, si entrerà subito nel vivo delle nuove dinamiche e degli intrighi che animeranno le vicende del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Uno di questi esempi è Adelaide che cercherà di colpire alle spalle in tutti i modi il suo ex fidanzato Umberto Guarnieri, reo di averla tradita, uscendo allo scoperto con Flora Ravasi, la sua nuova fidanzata ufficiale. Infatti questo sarà un boccone amaro che la protagonista non riuscirà a mandare giù e proverà in tutti i modi a far licenziare la stilista.