Francesco Totti e Noemi Bocchi presto genitori? Alfonso Signorini svela la verità

Appurata la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso i curiosi aspettano di vedere il capitano con Noemi Bocchi

Una separazione indubbiamente dolorosa per gli inguaribili romantici, ma i curiosi adesso vogliono sapere come Er Pupone si relaziona con la sua nuova fiamma. Nei giorni scorsi, è impazzato il rumor di una gravidanza della nuova fidanzata dell’eterno capitano della Roma: sarà veramente così?

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi segnerà inevitabilmente questo secolo, proprio perché i due si sono cercati, trovati, sposati ed hanno avuto dei figli tutto alla luce del sole, senza mai nascondere l’amore sincero l’uno per l’altro. Evidentemente quell’amore deve essersi affievolito perché non appena Noemi Bocchi si è fatta viva, Er Pupone non ci ha pensato un attimo a mollare la baracca e viversi una nuova esperienza.

Inevitabilmente, proprio per la potenza della notizia, i gossip si susseguono quotidianamente: la coppia era stata molto chiara chiedendo privacy nel rispetto dei loro figli che, inutile nasconderlo, sono le uniche vittime di tutto questo caos mediatico.

Noemi Bocchi è incinta? Alfonso Signorini “scagiona” Francesco Totti

Negli ultimi giorni è rimbalzata, in men che non si dica, la notizia di una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Com’è impazzato il gossip? A spiegarlo è Alfonso Signorini sul magazine Chi che ha raccontato cronologicamente tutto ciò che ha portato all’esplosione di una vera e propria fake news: “È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”. Nessuna gravidanza, dunque, per la nuova fidanzata di Francesco Totti che si è recata in clinica per una sola visita di cortesia e non per sottoporsi a controllo. Un falso allarme che ha fatto immediatamente il giro delle vie di Roma e del web.

Per il momento è scongiurato un quarto figlio per l’ex capitano della Roma, nonché il primo con la sua nuova fiamma che sta facendo parecchio discutere. Proprio di quest’ultima, sul magazine Chi, sono state pubblicate nuove foto col ventre piatto e nessun pancino sospetto a riprova del fatto che non c’è alcuna dolce attesa.