Beautiful, l’addio arriva sui social: l’attrice lascia dopo tutti questi anni

L’attrice di Beautiful ha dato il suo addio alla soap opera dopo tutti questi anni in cui ha tenuto compagnia al pubblico quotidianamente. Ecco di chi si tratta e come fare per continuare a seguire le sue avventure.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. All’improvviso, sulla rivista americana Soap Opera Digest, è uscito un numero che vedeva in copertina l’amato personaggio. Il titolo sotto la foto è eloquente, e recita: “Lascia Beautiful! ‘Mi è sembrato il momento giusto’“. Dopo tutto questo tempo, l’amata protagonista ha deciso di dare il suo addio.

L’annuncio ufficiale dell’addio dell’attrice di Beautiful è passato attraverso i social network. Prima è stata condivisa la copertina della rivista, come a confermare la notizia, poi sono comparse le foto della festa di addio. A giudicare dalle immagini, sembrerebbe che abbia legato moltissimo con Annika Noelle, l’attrice che interpreta Hope nella soap opera.

Beautiful, l’addio dell’attrice distrugge i fan

Queste sono le parole con cui Rena Sofer, ovvero Quinn Fuller, ha dato il suo addio a Beautiful dopo nove anni: “So che per alcuni è straziante e lo è anche per me, ma è tempo per me di andare avanti sia con la mia carriera di attrice, che con la mia carriera di ceramista. Grazie a tutti per il vostro supporto negli ultimi 9 anni e in futuro!“.

L’attrice ha anche indicato ai propri fan più affezionati di continuarla a seguire nelle sue avventure attraverso il sito web Renasoferceramics.com. Ha invitato tutti quelli che hanno voluto bene al suo personaggio a conoscere una altro lato della sua vita. Dall’altra parte, la sua uscita di scena ha fatto dubitare a molti che un altro personaggio abbia le ore contate.

Dopo l’uscita di scena di Quinn, Carter avrà le ore contate?

Gli appassionati di Beautiful si erano insospettiti per come era stato liquidato molto frettolosamente l’addio fra Quinn Fuller ed Eric Forrester. Lei era corsa in bici al matrimonio dell’avvocato con Paris, interrompendo la funzione. La sua scelta coraggiosa aveva funzionato, facendo tornare fra le sue braccia Carter.

Nel momento in cui Quinn uscirà di scena, cosa succederà dunque a Carter? Sembrerebbe che l’episodio che porti alla dipartita della Fuller sia un avvenimento all’interno della Forrester Creations. Lei e Carter dovrebbero essere sorpresi in atteggiamenti intimi, ed a questo punto Quinn deciderebbe di lasciare l’azienda e forse anche Los Angeles.

Ecco le foto della festa di addio a Beautiful dell’attrice Rena Sofer: