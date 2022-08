Andrea Delogu e Stefano De Martino, succoso retroscena: ormai sono “attaccati”

Nuove rivelazioni sul rapporto professionale e non solo tra Andrea Delogu e Stefano De Martino dopo la conduzione dei programmi estivi

Durante questi mesi estivi, la Rai ha lanciato una nuova coppia di presentatori inedita: quella formata da Andrea Delogu e da Stefano De Martino, scelti per condurre i concerti del TIM Summer Hits 2022.

Una coppia che in realtà ha fatto faville sul palcoscenico. Affiatati, ironici e subito professionali, la Delogu e De Martino si sono ben comportanti a livello televisivo nelle prime serate di Rai Due.

Ma non solo: in molti hanno ipotizzato in un possibile risvolto sentimentale tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, visto il feeling creatosi a livello lavorativo. La stessa conduttrice riminese ha spesso tessuto le lodi del suo collega, in maniera piuttosto affettuosa.

Platinette ed il riscontro sulla coppia Delogu-De Martino: i due sempre più vicini

Per ora sono arrivate solo grosse smentite dal punto di vista romantico. Andrea Delogu al momento appare single e serena della sua situazione, mentre Stefano De Martino è ufficialmente tornato con la sua storica compagna Belen Rodriguez, anche madre del loro primogenito Santiago.

Ciò non toglie che professionalmente i due non possano nuovamente formare un duo apprezzato e di successo. Come ammesso da Platinette, il noto opinionista en travesti che ha affidato i suoi pareri televisivi su Dipiù TV.

Grandi elogi da parte di Platinette alla Delogu, che ormai ha raggiunto la fama del suo collega: “Andrea Delogu ha ormai pareggiato la popolarità di Stefano De Martino, che è uno dei re di questa stagione televisiva. E’ disinvolta e spigliata, poi ha ritmo e sa parlare bene davanti alle telecamere. Dal suo passato professionale di nicchia il suo futuro si sta facendo assai più largo. I due ormai sono attaccati a livello di popolarità”.

Dunque nulla di cui parlare dal punto di vista sentimentale. Ma di certo Andrea Delogu e Stefano De Martino resteranno legati per l’esperienza condivisa in TV, che ha fatto crescere professionalmente entrambi. Non è da escludere che vi possano essere nuove opportunità in coppia per la conduttrice riminese e l’ex ballerino di Amici.