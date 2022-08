Al Bano, il grande giorno è arrivato: i suoi fan non trattengono l’emozione

Finalmente è arrivato il grande giorno che ha emozionato tutti i fan di Al Bano. Scopriamo cos’è successo all’ugola di Cellino San Marco.

Al Bano finalmente è pronto ad emozionare tutti i suoi fan, con il grande giorno che dopo tanta attesa è arrivato. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’amatissimo cantante pugliese.

Può finalmente tornare a sorridere Al Bano, dopo le ultime settimane che sono state abbastanza concitate. Infatti il cantante pochi giorni fa si era lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti di chi lo critica per la sua carriera. Nel corso di un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Al Bano Carrisi ha parlato proprio di chi lo critica. In merito l’artista ha affermato: “Chi mi critica oggi e chi mi ha sempre criticato non conosce nulla di me. Vuol dire che certe persone non hanno mai sentito neanche un mio brano“.

Ma lo sfogo non si è concluso qui, con Carrisi che ha aggiunto: “Ho avuto tanto successo e realizzato molte canzoni celebri. Inoltre ho sperimentato più generi, anche se c’è chi dice che le mie canzoni sono tutte uguali“. Ancora una volta il cantante ha mostrato il pugno duro con chi spesso lo scredita senza una valida ragione. Quindi l’artista ha mostrato tutto il suo carattere schietto e sincero, anche quando parla dei suoi affetti più stretti. Adesso però i fan sono pronti a celebrarlo, scopriamo cosa sta succedendo.

Al Bano pronto ad un altro concerto: i fan festeggiano

Al Bano quindi è pronto a tornare sul palco. Infatti l’artista parteciperà alla festività di San Rocco, con un concerto a Sinise in provincia di Potenza durante questa serata del 17 Agosto 2022. L’evento inizierà alle ore 21:00, in zona mercato, dove il noto cantante di Cellino San Marco si esibirà per la gioia dei fan di tutte le età. Quindi tutta la cittadina della Basilicata potrà assistere all’esibizione di un artista che nel corso della sua carriera si è aggiudicato ben 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Negli ultimi giorni Al Bano si è trovato a parlare anche della figlia Jasmine, decisa ad intraprendere un percorso musicale. La giovane ragazza vorrebbe intraprendere anch’essa una carriera musicale, ma per il padre ha ancora tanto da imparare: “Jasmine mi segue nelle tappe dei miei concerti, sta seguendo le mie orme. Ma deve ancora imparare tanto, ha bisogno di lavorare. Il talento però c’è, ha un bel senso ritmico“. In queste settimane è uscito il nuovo singolo di Jasmine Carrisi in collaborazione con il padre e con Clementino che uscirà anche in Germania.