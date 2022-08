William e Kate sotto accusa: la scelta che fa disperare i loro figli

William e Kate, ovvero la coppia che vede all’interno l’erede al trono d’Inghilterra, fanno discutere con la loro ultimissima decisione

Rispetto al fratello Harry e alla moglie statunitense Meghan Markle, il primogenito di Carlo d’Inghilterra viene considerato un vero e proprio erede al trono naturale. Ovvero William Windsor, principe di Cambridge.

La sua vita è molto legata alle questione del regno e della royal family. Così è da quando ha sposato Kate Middleton, donna che a sua volta è entrata in grande stile a far parte della famiglia più ricca e chiacchierata della Gran Bretagna.

L’ultima decisione presa da William e Kate però sembra poter scatenare polemiche, sia a livello mediatico che interne alla loro famiglia. Il tutto è legato al cambio di dimora dei due sposi, che hanno deciso di andare a vivere in una zona meno cittadina e sfarzosa.

La scelta drastica di William e Kate: non c’è posto per la tata dei loro figli

Come detto William e Kate d’Inghilterra hanno deciso di trasferirsi direttamente in campagna. Ovvero ad Adelaide Cottage, dimora di proprietà della royal family che si trova nella tenuta della Regina a Windsor.

Una scelta presa per far sì che i loro tre figli potessero essere più vicini alle loro scuole, in particolare nel Berkshire. Inoltre potranno così avvalersi dell’aiuto dei genitori di Kate, Michael e Carole Middleton, che vivono a Bucklebury a pochi chilometri dalla nuova casa.

Il problema però, come rivelato da People Magazine, è che non ci sarà posto nella dimora di campagna per Maria Borallo. Vale a dire l’amata tata di casa Windsor. La donna di origini spagnole è infatti la ‘nanny’ prediletta dai figli di William e Kate.

Pare che nella nuova tenuta di famiglia non verrà inserito uno spazio per la Borallo, almeno secondo i piani iniziali. La donna lavora presso William e Kate da quando baby George era piccolissimo e in questi anni sta seguendo quotidianamente anche gli altri piccoli Charlotte e Louis.

Ma la verità è meno dolorosa del previsto. Infatti Maria Borallo continuerà ad essere la tata dei principi, ma non abiterà ad Adelaide Cottage. Per lei è prevista una abitazione vicina alla dimora, un po’ nello stile di Downtown Abbey, assieme al resto della servitù. William e Kate non intendono togliere ai loro figli una figura così centrale.