Ultim’ora, pessime notizie per Iva Zanicchi: un tradimento così non lo prevedeva nessuno. In attesa di Ballando, brutte notizie

Sta per coronare il suo sogno, perché Iva Zanicchi non ha mai nascosto di volersi esibire come concorrente a Ballando con le Stelle e presto arriverà l’annuncio ufficiale. Intanto però la cantante amata da un pubblico di età trasversale è tornata in video, ma qualcosa non ha funzionato.

Lo confermano i dati degli ascolti tv che sono appena arrivati relativi a lunedì 15 agosto 2022. La prima serata è stata dominata dal film su Rai1 Immenhof – L’avventura di un’estate che ha coinvolto 2.028.000 spettatori pari al 18%. Invece su Canale 5 la replica di D’Iva, lo show condotto da Iva Zanicchi, ha totalizzato 882.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Tra gli altri, bene su su Rai 2 gli Europei di Atletica Leggera con 841.000 spettatori pari al 7.2% di share e su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD con 970.000 spettatori (8.2%). Su Rai 3 invece la replica di Report ha messo insieme 577.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè con la puntata dedicata ai Pooh ha messo insieme 2.760.000 spettatori con il 23% battendo nettamente su Canale 5 Paperissima Sprint. Qui la media è di 1.426.000 spettatori con uno share del 12%. Su Rai3 Viaggio in Italia ha registrato 558.000 spettatori (4.9%) e su Ret4 Tempesta d’Amore 605.000 (il 5.2%).

Anche nel Preserale dominio della Rai: su Rai 1 Reazione a Catena ha raccolto 2.503.000 spettatori (il 24.5%) e su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 1.183.000 spettatori (11.9%). Su Rai 2 i Campionati Europei di Nuoto con tutte le medaglie azzurre hanno messo insieme 1.037.000 spettatori con l’11.5%.

Infine nel Daytime Pomeriggio su Rai 1 la replica di Don Matteo ha ottenuto 967.000 spettatori (12.2%) nel primo episodio e 1.028.000 spettatori (14%) nel secondo episodio. Invece la soap Sei Sorelle 670.000 spettatori con il 9.4% ed Estate in Diretta 961.000 spettatori (12.6%). Su Canale 5 Beautiful ha messo insieme 1.230.000 spettatori con il 14.5% e Grand Hotel 944.000 spettatori con il 12.6% di share.