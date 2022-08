Orietta Berti, incidente durante il concerto: finisce in ospedale. Brutta disavventura per la famosa cantante e nuova opinionista del GF Vip

La Berti si trovava ad Agrigento, quando durante la sua esibizione un drone è caduta nella folla di spettatori, andando a ferire una donna. Immediato il trasporto al Pronto Soccorso.

La si potrebbe pensare in spiaggia a riposare e godersi le meritate vacanze dopo una lunga stagione televisiva. Orietta Berti, invece, ha energia da vendere e non ha nessuna intenzione di stare ferma nemmeno in pieno agosto. La cantante e futura opinionista del Grande Fratello Vip (prenderà il posto di Adriana Volpe al fianco di Sonia Bruganelli) era impegnata in queste ore ad Agrigento. Sul palco di San Leone, la Berti ha tenuto un concerto, con una bella presenza di pubblico. Purtroppo però, nel corso della serata si è andati vicini ad una vera tragedia. Il tutto perchè ad un certo punto un drone è caduta sulla folla assiepata per seguire l’esibizione.

L’apparecchio era stato utilizzato da un fotografo per carpire alcune immagini dell’evento dall’alto. Il problema è che ad un tratto si è perso il controllo dello stesso e a farne le spese è stata una donna. La signora era seduta su una panchina leggermente più defilata rispetto agli altri spettatori. Le ferite riportate hanno consigliato ai soccorsi di trasportare la sfortunata protagonista all’ospedale, per dei controlli più approfonditi.

Orietta Berti, incidente durante il concerto: una donna colpita da un drone finisce in ospedale

Secondo quanto riportato da Agrigento Notizie le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Si sta cercando ancora di capire cosa sia andato storto e perchè il fotografo abbia perso il controllo del drone. La stessa cantante non ha ancora parlato dell’accadimento. A dire il vero non è il primo imprevisto che si registra dalle parti di Agrigento, visto che appena il giorno prima, l’organizzazione è stata costretta ad annullare il concerto dei Subsonica alla Valle dei templi. In questo caso il motivo è stato un cortocircuito che rischiava di minare le norme di sicurezza.

Per quanto riguarda Orietta Berti, l’attenzione è già focalizzata sul ritorno in tv, a Mediaset, nello studio del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini punta forte su di lei per la prossima edizione, che scatterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre. L’unico concorrente per ora confermato è Giovanni Ciacci, mentre come opinionista, oltre all’ex co-conduttrice di Sanremo, ci sarà appunto la compagna di Paolo Bonolis.