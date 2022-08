Non è mai successo! La scelta a sorpresa di Maria De Filippi per Uomini e Donne

Novità a sorpresa di Maria De Filippi riguardo alla prossima edizione di Uomini e Donne che comincerà dal 19 settembre prossimo

Tanta, tantissima attesa per la nuova edizione del programma TV Uomini e Donne. Dal prossimo 19 settembre riprenderà il dating show di Canale 5, una delle trasmissioni più seguite ormai da moltissimi anni.

Maria De Filippi riprenderà con la consueta conduzione della sua creatura. Anche per il 2022-2023 Uomini e Donne si svolgerà nelle medesime modalità del recente passato. Ovvero il Trono Classico ed il Trono Over si svolgeranno contemporaneamente.

Ma secondo alcune fonti sul web spunta una clamorosa novità, una primissima volta per il programma tanto amato di Mediaset. Maria De Filippi ha ipotizzato un cambiamento riguardo la scelta di alcuni partecipanti al Trono Classico di Uomini e Donne.

Dame e Cavalieri di Uomini e Donne al voto: sceglieranno loro i tronisti

Questa la novità proposta dalla De Filippi e dalla produzione. Pare che da settembre prossimo saranno le Dame ed i Cavalieri del Trono Over, ovvero coloro che si corteggiano liberamente sopra i 35 anni di età, a scegliere alcuni tronisti.

Dei quattro nuovi iniziali tronisti del programma (solitamente 2 ragazze e 2 ragazzi), due verranno dunque scelti non dalla produzione e dalla De Filippi. Bensì saranno letteralmente votati dai protagonisti fissi del Trono Over presenti in studio a Mediaset.

Un cambiamento radicale, una sorta di esperimento per Uomini e Donne. Difficile comprendere il motivo di questa decisione, visto che i telespettatori spesso appaiono in disaccordo sui social col modo di comportarsi di dame e cavalieri over, mentre adesso saranno loro a decidere su chi dovrà puntare il programma.

Probabile che tale soluzione pensata dalla De Filippi sia stata adottata per cercare di creare un po’ più di interesse e pathos all’interno del Trono Classico. Infatti da qualche tempo gli spettatori abituali sono meno intrigati dai tronisti e dai corteggiatori, mentre seguono sempre con curiosità le dinamiche del Trono Over.

Vedremo se tale ipotesi a Uomini e Donne verrà confermata dai fatti. Sarebbe comunque interessate ammirare personaggi discussi come Gemma Galgani, Ida Platano o Armando Incarnato scontrarsi e confrontarsi sui personaggi da promuovere per il Trono Classico.