Incredibile Amadeus, accadrà a breve: la notizia fa sognare i suoi fan. A settembre sono attese grandi novità per il conduttore

Nella prossima stagione televisiva il direttore artistico di Sanremo avrà diversi progetti da portare avanti, oltre alla conferma all’Ariston. Il minimo comun denominatore sarà sempre la musica.

E’ il principale volto di Rai 1 in queste ultime stagioni. Amadeus ha ormai raggiunto un livello importante di popolarità, ampliata ancor di più dai tre anni consecutivi trascorsi alla guida del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è arrivata la consacrazione e anche per il 2023 è stato confermato come direttore artistico, andando ad affiancarsi ai grandi del passato per quanto concerne i record di conduzione. In vetta a questa speciale classifica ci sono Mike Bongiorno, in scena per ben 5 edizioni tra il 1963 e il 1967, e Pippo Baudo, che ha presentato la gara per altrettante edizioni consecutive tra il 1992 e il 1996. In questa bollente estate, Amadeus si gode la famiglia con Giovanna Civitillo, ma nel frattempo continua ad ascoltare canzoni in vista della kermesse canora.

Nel futuro di “Ama” non c’è però solo Sanremo, visto che a settembre lo vedremo di nuovo in sella ad un programma particolarmente apprezzato dal pubblico.

Incredibile Amadeus, prima di Sanremo c’è un altro progetto: tornerà alla guida di Arena 60 70 80 90

Come riportato dal settimanale Nuovo Tv, dal 12 al 14 settembre torna Arena 60 70 80 90 che, dopo il grande successo dell’anno scorso, sarà arricchito di un decennio in più di “revival”. Lo show all’interno dell’Arena di Verona sbarcherà su Rai1 sabato 17 settembre per tre sabati consecutivi. Ancora in corso le selezioni per il cast, con lo spazio dei 90 che potrebbe essere affidata alla presenza di Gianluca Grignani.

Per Amdeus poi è pronta una nuova stagione dei Soliti ignoti. Il tutto prima di tuffarsi verso Sanremo a febbraio.

Il segreto e la sua forza è la serenità familiare, raggiunta grazie alla compagna Giovanna Civitillo. I due, sposati dal 2009, sono davvero inseparabili. Come raccontato a Nuovo Tv, Amadeus è legatissimo alla moglie.

“Giovanna è eccezionale, mi sostiene sempre”. Il presentatore si sta già occupando di Sanremo.

“Sto ascoltando le canzoni sia dei giovani che dei big”. Quello che è certo è che al suo fianco troveremo sia Chiara Ferragni che Gianni Morandi.