GF Vip 7, l’allarme di Sonia Bruganelli: “Abbiamo un bel problema”

Il messaggio lanciato in questi giorni da Sonia Bruganelli, prossima opinionista del Grande Fratello Vip 7, non è passato inosservato

Il Grande Fratello Vip ripartirà con l’attesissima settima edizione precisamente il 19 settembre, con la puntata inaugurale nel consueto monday night di Canale 5.

Tra i protagonisti in studio, al fianco dell’intoccabile conduttore Alfonso Signorini, ci sarà ancora Sonia Bruganelli. La produttrice televisiva è stata confermata dopo i buoni responsi dello scorso anno. Al suo fianco prevista la presenza di Orietta Berti.

In queste settimane, come vale per tutto il cast produttivo e artistico del GF Vip 7, Sonia Bruganelli si sta godendo un po’ di relax. Ma la moglie di Paolo Bonolis sta avendo diversi problemi proprio durante le ferie.

Vacanze più complicate del previsto per Sonia Bruganelli: “Potrebbe succedere di tutto”

In questi giorni Sonia Bruganelli è volata nella splendida isola iberica di Formentera. La donna vuole unire il relax marittimo tipico della stagione estiva con un po’ di divertimento, prima di ricominciare a lavorare in TV.

Il problema è che la Bruganelli si aspettava un’accoglienza metereologica ben migliore nell’isola scelta per le vacanze. Infatti ieri la donna ha pubblicato delle stories su Instagram che testimoniano il maltempo in cui è incappata assieme ai familiari.

“Il tempo è bello, un po’ nuvoloso. Ma può succedere di tutto, potrebbe anche piovere”. Questo il bollettino meteo di Formentera, con Sonia Bruganelli che però non ha voluto demordere e sperare in miglioramenti imminenti.

Altro problema importante riguarda la pettinatura di Sonia Bruganelli. Il forte vento ed il clima ballerino di Formentera pare abbiano guastato lo stato dei biondi capelli della signora Bonolis: “Houston abbiamo un problema. I capelli non credo proprio di riuscire a riportarli sani e salvi da questa estate”. Potrebbero servire, una volta tornata a Roma, diverse sedute dal parrucchiere di fiducia per ottenere la consueta chioma splendente, proprio in tempo per la partenza del GF Vip 7.

Intanto la stessa Bruganelli ha rispostato sui social il primo promo ufficiale della nuova stagione del Grande Fratello Vip, che come detto la vedrà nuovamente come spalla di Alfonso Signorini.

Nello spot del contenuto Mediaset arriva la conferma della presenza non solo di Sonia Bruganelli, ma anche di Orietta Berti che prenderà il posto di Adriana Volpe dopo gli screzi tra la presentatrice trentina e la moglie di Paolo Bonolis.