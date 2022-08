Crisi nera per la coppia di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice sbotta: “Sono cavoli nostri!”

Problemi piuttosto evidenti per la coppia che si è formata a Uomini e Donne, due giovani che però attraversano una crisi difficile

Sono molte le coppie e le liaison che si formano all’interno del salotto di Maria De Filippi, quello di Uomini e Donne, dating show seguitissimo ed apprezzatissimo in onda su Canale 5.

Ma non sempre le situazioni lontano dalle telecamere vanno alla grande. Una delle coppie più amate degli ultimi anni di Uomini e Donne starebbe attraversando una durissima crisi sentimentale.

Si tratta del duo formato da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Due giovani e bellissimi protagonisti del passato di Uomini e Donne, apprezzate da tutti gli appassionati del programma per la bella storia d’amore nata anche dopo la fine della trasmissione.

Eugenio e Francesca sono in crisi: le confessioni dei due ex protagonisti di Uomini e Donne

Eugenio Colombo è un DJ di successo, che gira tutta Italia per portare la sua musica elettronica e le sue creazioni artistiche. Francesca Del Taglia è una splendida influencer molto seguita nel mondo social. I due sono stati per anni simbolo dell’amore sbocciato a Uomini e Donne, tanto da aver messo su famiglia con la nascita dei loro due bambini.

Una coppia felice che però sta attraversando un momento di crisi. Il tutto è stato confermato in primis da Eugenio, il quale ha risposto alle domande curiose dei loro follower. Queste le parole dell’ex tronista che smentisce problemi di tradimenti o gelosie.

“È vero, è un momento un po’ delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti o queste cavolate qua, ma dove dall’altra parte viene a mancare un sentimento e niente. Quindi, siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro siccome abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no”.

Molto pacato e sincero Eugenio Colombo. Meno serena la reazione di Francesca Del Taglia che se l’è presa senza troppi giri di parole con Deianira Marzano, la giornalista di gossip che avrebbe fatto uscire le indiscrezioni e si sarebbe lamentata sui social per la volontà di Francesca di attirare l’attenzione.

“Io ho smentito il fatto che Eugenio avesse già una fidanzata da due mesi e si fosse già preso una casa. Non ho mai detto né sì né no su crisi varie, anche perché sono ca..i nostri, la vita è nostra, abbiamo anche due figli da tutelare. Io capisco che è estate e c’è gossip da fare. Quindi, invece di scrivermi in privato come hai fatto a novembre, devi continuare a fare queste storielline del ca..o. Ti tolgo ogni dubbio, quindi ok? A posto? Sei più tranquilla adesso?”