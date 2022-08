Chiuso un amatissimo programma tv: la decisione lascia tutti di stucco. I telespettatori erano davvero molto appassionati al format da tempo

Pe quanto riguarda la prossima stagione televisiva, dopo molti anni, Italia’s got talent non sarà più in onda su Sky. Non ci sarà più quindi nemmeno il passaggio “free” su Tv8.

Un passaggio da una piattaforma televisiva all’altra che non è andato giù a moltissimi telespettatori. Nella prossima stagione televisiva i clienti Sky perderanno la visione di Italia’s got talent. Questo ovviamente porterà alla cancellazione del passaggio “free” su Tv8. Il tutto a favore di Disney Plus che ha comprato di diritti per i prossimi anni. La notizia è stata diffusa dal settimanale Nuovo Tv, con tanto di lamentele da parte di alcuni telespettatori, che hanno fatto sentire la propria voce. Attraverso la rubrica gestita da Alessandro Cecchi Paone nel magazine, una fan dello show ha chiesto spiegazioni.

A molti resta inspiegabile la semplicità con cui la piattaforma satellitare si sia liberata di un format così apprezzato.

Proprio Cecchi Paone, analizzando la situazione ha dichiarato: “La mia sensazione è che, dopo tanti anni e tante edizioni del programma, si sia esaurita la materia prima del format. Cioè che non si trovino più talenti da presentare al pubblico”.

Chiuso un amatissimo programma tv, Sky dice addio a Italia’s got talent: il motivo

Secondo i rumors provenienti direttamente da Sky, la decisione di mollare lo show sarebbe legata ad un completo ripensamento del programma. Va studiata una nuova formula che consenta di ritrovare l’appeal che ultimamente si stava via via smarrendo.

Tuttavia, è importante sottolineare come Italia’s got talent non scomparirà del tutto dai radar del piccolo schermo italiano, ma cambierà collocazione. Per vederlo sarà necessario avere un abbonamento a Disney Plus, in rapida ascesa anche in Italia per contenuti offerti. Il rivale di Amazon e Netflix sta preparando molte sorprese per l’immediato futuro, tra l’altro anche appunto lo show di Federica Pellegrini e Victoria Cabello.

La casa di produzione rimarrà sempre la Fremantle, mentre ancora non ci sono notizie sulla composizione della giuria. Per chi volesse tentare, invece, va segnalato come i provini sono già iniziati. Basta andare sul sito del programma e registrarsi.