Amici, Nunzio e Cosmary stanno insieme? L’indizio schiacciante non lascia dubbi

Il gossip è impazzato in men che non si dica, ma quanto c’è di vero dietro la nuova relazione tra Nunzio e Cosmary di Amici?

I due ballerini dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi hanno condiviso una magnifica esperienza, seppur separati visto e considerato che la giovane fino a poco fa era fidanzata con Alex Wyse: cos’è successo poi?

Quello che succede nella casetta di Amici, rimane nella casetta di Amici, ma quando le storie escono allo scoperto nascono inevitabilmente tanti rumor. Il gossip di ferragosto è sicuramente quello di Nunzio e Cosmary che parrebbero rappresentare una nuova coppia del talent show. Il sospetto è emerso quando i due sono stati avvistati insieme a pranzo con la famiglia del ballerino siciliano, ma ad aggravare i rumor è stata la reazione di Alex Wyse.

Non appena il gossip è impazzato, infatti, il cantante di Amici di Maria De Filippi, nonché ex fidanzato di Cosmary, ha smesso di seguire su Instagram entrambi. Un gesto che può voler dire tutto o niente, ma com’è noto, in questi casi, i social parlano molto chiaro. Nelle ore successive all’avvistamento, poi, i fan dei tre protagonisti del talent show hanno fatto salire in tendenza sui social il gossip che in un attimo è dilagato.

Cosa c’è tra Cosmary e Nunzio? Risponde la ballerina di Amici

In men che non si dica, i rumor sono rimbalzati tra i vari social a tal punto da costringere la ballerina di Amici a mettere chiarezza su quanto stesse accadendo tramite un post su Twitter: “Mi dispiace che a volte si parla senza conoscere la realtà dei fatti dal principio. Io sono sempre la stessa persona che avete conosciuto. Sono trasparente e forse questo è sia un mio pregio che un mio difetto, perché a volte vorrei riuscire ad essere come altri. Un po’ più furba e far vedere le cose come è più conveniente per la persona ma non è da me”.

Inoltre, la ballerina ex fidanzata di Alex Wyse ci ha tenuto a sottolineare: “Spero che chi mi segue lo faccia per il mio percorso artistico e per la persona che sono, che va oltre le questioni private sentimentali di cui non conoscete gli avvenimenti. Comunque vada, vi voglio bene sempre! E pensando alle cose per me più importanti, ci saranno tante novità lavorative. Baci e buon ferragosto a tutti”.