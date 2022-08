Uomini e Donne, che emozione: l’ex protagonista è diventata mamma – FOTO

L’ex protagonista di Uomini e Donne è finalmente diventata mamma e sembra aver trovato la tanto ricercata felicità. Ecco le foto scattate subito dopo il parto e la scelta di entrambi i genitori riguardo la presenza sui social media.

La bellissima modella ed ex concorrente di Miss Italia era arrivata a Uomini e Donne come corteggiatrice. Anche se fu la scelta finale, la relazione si concluse dopo circa quattro anni d’amore. Dopo la diffida durante la partecipazione di lui a L’Isola dei Famosi spagnola, l’ex dama raccontò al programma Rivelo di Real Time che, semplicemente, era finito l’amore.

La relazione fra Fabio Colloricchio e Nicole Mazzoccato ha continuato a far discutere i fan. Dopo la rottura, infatti, entrambi hanno trovato un partner che assomiglia molto all’ex. Inoltre, hanno anche avuto il loro primo figlio quasi in contemporanea. Il 31 luglio, infatti, è nata Gala Colloricchio Mangriñan, la primogenita dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice è diventata mamma

A breve distanza da Fabio Colloricchio, anche Nicole Mazzoccato ha dato l’annuncio della fine della gravidanza. Questa volta, alle 15:22 di domenica 14 agosto è nato un maschietto, Paolo Anastasio. A differenza del suo ex Fabio Colloricchio, la Mazzoccato sembrerebbe intenzionata a dare al piccolo solo il cognome del padre.

Da circa un anno Nicole Mazzoccato ha iniziato a frequentare Armando Anastasio. Ha sei anni meno di lei. Quando si sono conosciuti, lavorava come terzino sinistro nel Pordenone. Lei non ci pensò un attimo a lasciare Roma, dove aveva sempre vissuto, per andare a vivere in Friuli Venezia Giulia continuando a fare l’influencer su Instagram.

La ricerca della riservatezza: cosa faranno Nicole e Armando

Adesso che il prestito al Pordenone è finito, Anastasio è tornato a giocare con il numero 33 nel Monza, diventando anche un calciatore della Serie A. La coppia sembra voglia mantenere il massimo riserbo riguardo la loro famiglia: la notizia della gravidanza è arrivata quando Nicole Mazzoccato era già entrata nel quinto mese.

La coppia continuerà a cercare di difendere la propria privacy soprattutto adesso che è nato il primo figlio. La Mazzoccato ha spiegato che cercherà di condividere il numero più limitato possibile di foto, almeno adesso che è davvero piccolo. In ogni caso, ogni immagine o video sarà approvato da entrambi i genitori prima della pubblicazione.

Ecco le foto con cui Nicole Mazzoccato, l’ex dama di Uomini e Donne, ha annunciato di essere diventata mamma: