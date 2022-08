Un Posto al Sole, rivelazioni shock: un amato personaggio pronto a dire addio

Tanta attesa per le nuovissime puntate di Un Posto al Sole, che riprenderanno dopo la pausa estiva esattamente il 29 agosto

Un vero e proprio colpo di scena ha chiuso le puntate di metà agosto di Un Posto al Sole. La nota e apprezzatissima soap opera napoletana di Rai Tre andrà in vacanza lasciando tutti col fiato sospeso.

Da oggi per ben due settimane, Un Posto al Sole si fermerà per la consueta pausa di mezza estate. Le nuovissime puntate riprenderanno nel consueto orario preserale da lunedì 29 agosto, tra due settimane esatte.

Come detto l’ultima puntata, quella di venerdì scorso, si è conclusa con una vicenda a dir poco drammatica. Lello Valsano, malavitoso in fuga dalla Polizia, ha cercato vendetta nei confronti del magistrato Eugenio Nicotera sparando all’impazzata verso sua moglie Viola Bruni e colpendo (presumibilmente) anche la giovane Susanna Picardi.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole alla ripresa: cosa accadrà a Viola e Susanna?

Un vero e proprio finale thrilling di Un Posto al Sole. Ora la curiosità del pubblico più accanito è tutta sulle condizioni di salute delle due donne colpite. Viola e Susanna saranno ferite? Oppure sarà successo qualcosa di più grave?

Nessuno spoiler ufficiale è stato fatto trapelare dalla produzione. Solo Ilenia Lazzarin ha messo ancor più pepe alla vicenda: “Finale col botto, chi ci sarà nella prossima stagione? Chi ha colpito Valsano? Tre colpi…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilenia Lazzarin️️ 🤸🏻‍♀️ (@ilenialazzarin)

Non è da escludere dunque, secondo i ben informati, che una tra Viola Bruni e Susanna Picardi potrebbe essere rimasta vittima dei colpi d’arma da fuoco scagliati da Lello Valsano. Un’uscita di scena clamorosa ed inaspettata in vista? Tutto è possibile, visto che gli autori di Un Posto al Sole hanno spesso sorpreso il pubblico con trovate originali.

L’eventuale morte di Viola creerebbe un dramma familiare incredibile a casa Giordano, visto che la moglie del patrigno Raffaele è già uscita di scena in questo modo. Per Susanna invece sarebbe il secondo incidente in pochi mesi, dopo l’aggressione subita lo scorso anno dal rider Mattia. Se ne saprà di più sicuramente tra 2 settimane, quando Un Posto al Sole tornerà ad allietare le serate di milioni di italiani appassionati.