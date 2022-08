Tu Si Que Vales a lutto: la protagonista è morta a soli 48 anni

Il programma Tu Si Que Vales ha avuto un bruttissimo lutto: è morta all’improvviso l’amata protagonista, che aveva solo 48 anni. Ecco cosa è successo ed il toccante messaggio di addio delle sue due colleghe.

Da qualche tempo non stava bene, ed infatti il trio comico di cui faceva parte non la vedeva più comparire. Al Salent Show del 31 luglio non era comparsa neanche sulla locandina dell’evento, a dimostrazione che c’era qualcosa che non andava. Il 15 luglio, all’improvviso, la triste notizia del lutto, data proprio dalle sue due colleghe.

Il trio femminile di attrici e comiche Ciciri e tria si conosceva sin dalla gioventù. L’amicizia, oltre alla passione, le legava fra loro. Il loro nome, ispirato ad una pietanza tipica pugliese, indicava anche l’importanza delle loro radici culturali. Avevano lavorato in tantissimi programmi ed avevano girato l’Italia, facendo divertire il pubblico.

Tu Si Que Vales, terribile lutto in Tv: cosa è successo

Non sono ancora chiare le cause della morte di Anna Rita Luceri, che purtroppo è morta a soli 48 anni. Tu Si Que Vales è in lutto, ed il Quotidiano di Puglia rivela che la sua malattia l’ha spenta in soli dieci giorni. Non si sa se l’artista avesse dei figli, ma di sicuro aveva costruito una sua famiglia nel mondo del teatro, dove esordì.

Anna Rita Luceri ha sempre lavorato insieme alle sue amiche di Ciciri e tria, Francesca Sanna e Carla Calò. Il grande successo le portò a debuttare in televisione con Zelig. I personaggi proposti su Italia 1, ovvero le tre comari intente a pregare, diventarono subito amatissime fra il pubblico Mediaset.

Lo struggente messaggio d’addio: “Sarai la stella più luminosa in cielo”

Le Ciciri e tria hanno partecipato a numerosissimi programmi televisivi, dove non hanno mancato di portare la loro simpatia. Le si ricorda a Quelli che il calcio e Domenica Cinque. A Colorado Cafe, invece, interpretarono il ruolo delle Tate. Poi, finalmente, l’arrivo a Tu Si Que Vales, che le ha viste tornare in prima serata in televisione.

L’addio dato ad Anna Rita Luceri dalla pagina Instagram del Salent Show è struggente: “Porteremo sempre con noi la sua professionalità, la passione, l’ironia, la forza di madre, il guizzo nei suoi occhi, la splendida splendida voce e il suo meraviglioso sorriso.

Il destino ci ha tolto un’Amica ma ci ha regalato la stella più luminosa nel cielo“.

Ecco il messaggio di con cui il Salent Show ha annunciato al morte di Anna Rita Luceri:

Qui sotto il messaggio con cui Francesca Sanna e Carla Calò hanno dato il loro addio a Anna Rita Luceri: “Già ci manchi…“. Per vedere l’esibizione del trio a Tu Si Que Vales, clicca qui.