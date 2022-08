Harry e Meghan tornano in missione a Londra: con chi vogliono riallacciare i rapporti

Harry e Meghan hanno messo in agenda una doppia tappa a Londra a Settembre: l’obiettivo sarebbe riallacciare i rapporti con alcuni membri della famiglia reale inglese. Ecco chi sono e perchè la regina Elisabetta di sicurò non ci sarà.

In questa metà di agosto, mentre in molti sono distratti dagli ultimi giorni delle vacanze estive, si è aperta un’asta molto particolare a Las Vegas. La spogliarellista Carrie Royale sostiene che, diversi anni fa, il principe Harry si fermò anche nel suo locale, il Larry Flynt’s Hustler Club. Qui si spogliò partecipando ad un gioco molto simile allo strip poker.

In sostanza, sembrerebbe che Harry Windsor continuò a perdere, togliendosi ogni volta un indumento. Alla fine rimase nudo, e la spogliarellista Carrie sostiene di aver conservato le sue mutande dal 2012. L’asta è partita da 10.000 dollari, e TMZ conferma che in poco tempo è arrivata a 250.000 dollari. L’obiettivo sarà raggiungere un milione di dollari.

Harry e Meghan, i tre eventi in agenda a settembre

Lo scandalo sulle mutande forse dimenticate nel 2012 in un locale di Las Vegas non sembrerebbe impensierire troppo Harry e Meghan. Al momento, la coppia avrebbe reso nota la sua agenda pubblica per le prossime settimane. Il One Word Young Summit ha annunciato la loro presenza per l’evento che si terrà il 5 settembre a Londra.

In particolare, Meghan terrà il discorso di apertura in quello che è un evento volto ad individuare i leader del futuro, sia a livello politico che economico. La duchessa di Sussex è stata consulente dell’evento sin dal 2014, e lo scorso anno aveva presenziato per l’evento svoltosi a New York. Dopo questa tappa, Harry e Meghan voleranno in Germania.

Parla l’esperta: “I duchi di Sussex si sono tenuti molto tempo libero”

Meghan e Harry saranno a Dusseldolf, in Germania, per gli Invictus Games, un appuntamento al quale il secondogenito di Diana tiene moltissimo. Subito dopo, la coppia tornerà a Londra per i Well Child Awards. Come sottolinea l’esperta della famiglia reale inglese Ingrid Seward, la loro agenda sarà stranamente molto scarna di eventi.

Questo lascia chiaramente intendere che, nelle pause fra un evento e l’altro, Meghan ed Harry Potranno provare a riallacciare i rapporti con Carlo, Kate e William. Durante la partecipazione al Giubileo di Platino, infatti, si era avuta conferma della tensione all’interno della famiglia. I duchi di Cambridge sarebbero infatti partiti subito dopo l’evento.

La regina Elisabetta II non ci sarà per Harry e Meghan: ecco le motivazioni

La regina Elisabetta, quasi sicuramente, non sarà in grado di dedicare molto tempo a Meghan ed Harry quando arriveranno a Londra per il One Word Young Summit del 5 settembre. Nella stessa data, il The Mirror ricorda che verrà annunciato il primo ministro del governo inglese e la sovrana gli chiederà di formare un governo.

Qui sotto l’annuncio della presenza di Meghan Markle al One Word Young Summit. La duchessa di Sussex ha accettato di aprire l’evento con questa dichiarazione: “One Young World invita giovani adulti di tutto il mondo che si esprimono contro le violazioni dei diritti umani, le crisi ambientali, le questioni di uguaglianza di genere, la discriminazione“.