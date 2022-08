GF Vip, colpo al cuore e lacrime per un ex vincitore: la figlia va via di casa

Un duro colpo ha colpito uno degli ultimi vincitori del GF Vip. Infatti la figlia ha scelto di andare via di casa: l’annuncio sui social.

Svolta nella vita di uno dei vincitori delle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Infatti la figlia gli ha comunicato di voler andare via di casa, pronta per spiccare il volo lontano dai genitori: scopriamo di chi si tratta.

Una grande novità ha sconvolto la casa di uno dei vincitori del GF Vip. Stiamo parlando della coppia Daniele Bossari-Filippa Lagerback, che adesso dovrà fare i conti con l’assenza in casa della figlia Stella. La ragazza di 19 anni ha infatti deciso di andare a convivere con il fidanzato Riccardo, che ha già conosciuto i famosi suoceri. Un distacco non facile da superare per i legatissimi genitori, soprattutto per la valletta di Che tempo che fa, nonostante abbia insegnato fin da subito alla sua unica erede il valore dell’indipendenza.

Quindi attraverso i propri social proprio la Lagerback ha raccontato: “Quanti pianti mi sono fatta nonostante l’abbia sempre spinta verso l’indipendenza“. Mentre durante l’ultima intervista al settimanale Confidenze la svedese ha ripreso il caldo argomento affermando: “Adesso che è fuori casa il nostro rapporto è cambiato, ma è ancora più bello e profondo. Tra noi ci sono rispetto e amore. Sono fiera di lei, è molto brava e organizzata“. Andiamo quindi a vedere come la valletta ha voluto tessere le lodi della figlia.

GF Vip, la figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback lascia casa: le parole della valletta

Filippa Lagerback ha quindi voluto descrivere com’è fatta la figlia Stella. A detta della valletta la 19enne è una giovane donna empatica, gentile, generosa e altruista. Inoltre la ragazza non ostenta mai la sua incredibile bellezza, soprattutto sui social network. La figlia di Daniele Bossari vuole lavorare come regista e sta studiando per affermarsi in questo campo. Una scelta di vita che entusiasma i suoi famosi genitori.

Proprio parlando delle aspirazioni della figlia, la bella svedese ha rivelato: “La nostra famiglia è legata da una forte complicità. Utilissima quando magari le cose non vanno bene e occorre pedalare su terreni sterrati e faticosi“. Ovviamente questo è stato un riferimento alla profonda crisi che ha colpito la coppia qualche anno. Infatti il noto conduttore era finito nel vortice dell’alcolismo ma è riuscito a superare quel difficile momento grazie proprio al supporto della sua famiglia. Solamente dopo la vittoria del Grande Fratello Vip c’è stata una rinascita professionale e personale, con Filippa e Daniele che si sono uniti in matrimonio nel 2018.