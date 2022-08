Anticipazioni Terra Amara, scomparsa segna la città: tutta colpa di un terribile incidente

Un grosso incidente segnerà per sempre il futuro dei personaggi di Terra Amara: tutte le anticipazioni sulla soap opera

Un grande spoiler circa il futuro dei personaggi dell’apprezzatissima soap opera turca arriva direttamente dal paese d’origine dove le puntate procedono ad una certa velocità. I telespettatori italiani resteranno senza parole.

Nonostante la programmazione di Terra Amara sia subentrata da poco in Italia, nel suo Paese d’origine, in Turchia, le puntate continuano ad essere trasmesse a grande velocità, lasciando indietro i telespettatori italiani che, curiosamente, cercano spoiler in giro per il web. Come tutte le soap opera di Canale 5, anche questa turca sembra essere particolarmente amata dal pubblico che si sta già abituando a quella che sarà l’assenza di Una Vita di qui a poco.

Quello che in Italia non è ancora stato trasmesso appartiene alla quarta stagione della soap e che sconvolgerà non solo i telespettatori, ma soprattutto la trama che fin qui è stata seguita. Una scomparsa improvvisa porterà malumori in città e tanti punti interrogativi che, per ora, nessuno può spazzare via.

Anticipazioni Terra Amara, Zuleyha aspetta un altro bambino ma lo perde

Stando agli spoiler turchi, tutto comincia quando Mujgan si reca nell’ufficio di Umit per raccontarle una serie di novità che riguardano il suo ex amante, Demir. È in questo frangente che la dottoressa scopre una scomoda verità: Zuleyha è nuovamente in dolce attesa ed il papà è il giovane Yaman. Nonostante la loro storia sia finita, Mujgan è ancora innamorata di Demir e non riesce a tollerare l’idea che si faccia un vita senza di lei. Appresa la notizia decide di lasciare l’ospedale e di voler dire a Zuleyha che è stata l’amante di Demir e fare di tutto affinché il loro rapporto si rompa.

La lieta notizia della dolce attesa ha vita breve: poco dopo Zuleyha ha un incidente stradale e sarà proprio Mujgan a salvarla da morte certa. La donna deve sottoporsi ad un intervento che va a buon fine da un lato, dall’altro Demir si trova di fronte una sconcertante verità: la donna che ama ha appena abortito a seguito dell’incidente.