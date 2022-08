Alex Zanardi, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni: come sta l’ex campionissimo

In queste ore sono spuntati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi: andiamo a vedere come sta il campione italiano.

Dopo l’incendio che ha colpito la sua villa in Veneto dello scorso 2 agosto, in molti si sono chiesti come sta Alex Zanardi. Adesso sono quindi arrivate novità sulle condizioni del campione: cosa sta succedendo.

Sono passati oramai due settimane dal rogo che ha danneggiato la villa di Alex Zanardi in Veneto. L’incendio inoltre ha messo nuovamente in repentaglio la già travagliata vita dell’atleta paraolimpico. La sera del due agosto 2022, l’agenzia ANSA ha diramato le prime informazioni raccolte sull’incendio e relativo intervento dei vigili del fuoco di Noventa Padovana all’interno della villa in cui risiede il campione paralimpico insieme alla moglie Daniela e al figlio Niccolò.

Le fiamme sin da subito si sarebbero diffuse sul tetto e, secondo le prime informazioni, a causarle sarebbe stato con altissima probabilità l’impianto fotovoltaico che alimenta l’energia. Inevitabile la decisione, per i familiari, di trasferire immediatamente Zanardi nel vicino ospedale San Bortolo di Vicenza. Infatti l’ex pilota di F1 già era stato nel nosocomio durante il lungo decorso post incidente, a seguito dell’impatto di Alex non la pedalina del camion che procedeva in direzione opposta. L’incidente in handbike del 19 giugno 2020 ha sconvolto nuovamente la vita di Zanardi. Andiamo quindi a vedere come sta oggi.

Alex Zanardi, aggiornamenti sul campione: come sta

Alex Zanardi è stato quindi subito ricoverato dopo l’esplosione delle fiamme, all’interno della dimora veneta di famiglia. Infatti subito la famiglia ha temuto che le fiamme avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione. Stando a quanto riportato da Virgilio Sport, adesso il campione è ricoverato del reparto di riabilitazione, guidata dal primario Giannettone Bertagnoni, considerato un’eccellenza a livello nazionale ed europeo. Al momento però la direzione generale dell’Ulss 8 Berica non ha rilasciato alcun aggiornamento su come sta oggi Alex.

Quel che è certo è che l’uomo per volontà dei familiari è stato trasferito al San Bortolo. Infatti il campione è già stato in struttura nell’aprile 2021, facendo poi ritorno a casa per le vacanze di Natale e a gennaio, per il rientro definitivo interrotto da alcuni cicli di terapie presso il Centro Iperbarico di Ravenna, altra eccellenza nel campo. Quindi ad oggi, Zanardi dovrebbe ancora trovarsi nel reparto del vicino ospedale, in attesa di poter fare ritorno in casa in piena sicurezza. Nonostante le varie complicazioni però la famiglia ha rivelato che Zanardi non ha mai smesso di mollare ed ancora oggi è pronto per riprendersi al meglio.