Alex Belli e Delia Duran tornano in tv, saranno loro i nuovi concorrenti. Nessun anno sabbatico per l’attore e la modella, pronti a partire

C’è chi non li sopporta più da tempo e chi invece non vivrebbe senza di loro. Amati o discussi, indubbiamente Alex Belli e Delia Duran sono stati protagonisti di pagine importanti della televisione italiana negli ultimi mesi.

Di recente l’attrice parmense ha gelato i suoi fan rivelando di volersi prendere un anno sabbatico lontano dalla tv generalista. In realtà una minaccia che non andrà in porto perché entrambi hanno bisogno di sfruttare al massimo la visibilità ottenuta negli ultimi 12 mesi. E per questi potrebbe andare in porto un progetto che coltivano da tempo, quello di un programma insieme ma diverso dal solito.

Alex e Delia infatti potrebbero diventare i nuovi concorrenti di Pechino Express 2023 che sta per partire con le sue registrazioni. Un’avventura di coppia diversa dal solito, buona per far conoscere altri lati del loro carattere, in angoli suggestivi del mondo. Insieme a loro, secondo indiscrezioni, anche le due ex tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, così come Clizia Incorvaia e la futura suocera Eleonora Giorgi.

Alex Belli e Delia Duran tornano in tv, cambiano totalmente genere

Per rivedere Alex Belli e Delia Duran quindi dovremo aspettare ancora qualche mese perché Pechino Express 2023 andrà in onda solo la prossima primavera. Dall’ultima edizione l’adventure game è passato al Gruppo Comcast ed è stato trasmesso da Sky Uno, ma gli ascolti non hanno ripagato la scelta.

Ecco perché la nuova stagione del programma potrebbe essere spostata in chiaro per essere trasmessa su TV8, altra emittente del gruppo, sempre in prima serata come ha anticipato Tv Blog. Tornerà Costantino Della Gherardesca ma non sappiamo ancora se sarà affiancato dal noto wedding planner Enzo Miccio.

Non è ancora chiaro quali saranno i Paesi teatro delle avventure per i nuovi concorrenti, ma un indizio era arrivato alla fine di luglio. Una fan del programma (ma i maligni pensano che sia qualcuno della produzione) aveva postato un’immagine dal Laos. All’angolo di una strada, la classica bandiera rossa che segnala ai concorrenti di Pechino Express il percorso.

Ho trovato questo cartello quindi se qualcuno lo volesse sapere probabilmente il prossimo pechino express sarà in Laos pic.twitter.com/y7fsnkiKOH — Ali🍰🍸 (@Steroiaa) July 31, 2022

In effetti la produzione era già stata in Laos nove anni fa e potrebbe tornare prossimamente quando partiranno le registrazioni del programma. Con o senza Alex e Delia, l’attesa comunque cresce.