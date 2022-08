Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto? Arriva la conferma ufficiale in attesa delle nuove registrazioni per il dating show

La televisione è fatta anche di certezze. Perché tutti sanno che a settembre, con l’inizio dei palinsesti autunnali torneranno tutti i programmi più amati dal pubblico. Compreso Uomini e Donne, perché sarebbe impossibile immaginare il pomeridiano di Canale 5 senza il dating show di Maria De Filippi.

Fino ad oggi Queen Mary ha introdotto diverse modifiche: è nato il Trono Over, i tronisti si sono moltiplicati, da un paio di stagioni giovani e meno giovani condividono le stesse registrazioni. Ma all’orizzonte c’è un’altra novità molto attesa dal pubblico perché se ne parla da diversi mesi.

Questa sarà la stagione buona per il debutto di Uomini e Donne Vip, dedicata alla ricerca dell’amore per personaggi già molto conosciuti dal pubblico e condotta da Silvia Toffanin? Una bella suggestione, ma negli ultimi giorni erano emersi anche particolari in più. Secondo Funweek per dare un segno di discontinuità, la De Filippi avrebbe anche pensato a cambiare gli storici opinionisti. Via Tina Cipollari e Gianni Sperti, a loro posto due personaggi amatissimi come Giulia De Lellis e Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e che lì ha trovato l’amore con Claudia Dionigi, oggi in attesa del primo figlio.

Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto? Arriva la risposta che spiega il futuro del programma

Tutto molto bello, perché il pubblico ha sempre bisogno di novità. Ma tutto almeno per ora non vero. A garantire che non ci sono possibilità di una modifica così radicale è uno che conosce molto bene sia Maria De Filippi che più in generale il mondo della tv. Platinette nella sua rubrica sul settimanale ‘DiPiù Tv’ ha spiegato che l’ipotesi di far debuttare la versione Cip di Uomini e Donne è volatilizzata, nemmeno come sostituta di Temtpation Island.

Avanti con la formula classica quindi, che in fondo piace a tutti. La conferma arriva anche dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni che ha spiegato come sono già stati confermati i tre storici opinionisti del Trono Over, cioé Tinì Cansino accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti. Inoltre dovrebbero tornare, almeno all’inizio del programma, tutti i personaggi più amati e discussi.

Le prime registrazioni di Uomini e Donne sono previste attorno al 26 agosto in modo da avere materiale pronto per il 12 settembre che dovrebbe essere il giorno della prima puntata. Non aspettiamoci rivoluzioni.