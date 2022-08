La Rai si rinnova e volta pagina: addio definitivo a una seguitissima serie TV

In queste ore la Rai ha deciso di rinnovare il proprio palinsesto televisivo andando quindi a dire addio ad una delle serie più seguite.

Sono ore caldissime per la televisione di stato, che infatti sta sfruttando questi giorni per organizzare al meglio il palinsesto televisivo invernale. A sorpresa tra gli addii ci sarebbe anche una seguitissima serie televisiva: tutti i dettagli.

Cambia totalmente la programmazione Rai a partire dal prossimo settembre 2022. Infatti la televisione statale ha deciso di congedare la serie televisiva ‘Sei sorelle‘, che nonostante il grande successo saluterà il pubblico. Dopo un’intera estate di messa in onda in prima visione assoluta, ci sarà una variazione di palinsesto che porterà al ritorno della soap opera ‘Il Paradiso delle Signore‘ con i nuovissimi episodi della settima stagione. Cambiamenti anche nel preserale dove, quest’anno, il ritorno del quiz L’Eredità condotto da Flavio Insinna, non tornerà in onda da settembre.

Ciò che sorprende maggiormente però è il cambio programmazione Rai di settembre interesserà l’appuntamento con la soap opera Sei Sorelle. Il passaggio di testimone con la soap opera italiana ci sarà il prossimo 12 settembre. Adesso tutti si chiedono cosa ne sarà della serie spagnola. Stando alle ultime notizie questa proseguirà in prime time su Rai Premium. La soap è prevista al giovedì sera, intorno alle 21:15, con doppio episodio. Cambiamenti in vista anche nel preserale, dove la programmazione della rete ammiraglia non punterà subito sul ritorno del quiz L’Eredità a partire dal mese di settembre.

Rai, salta l’Eredità: sconvolta la programmazione televisiva

La Rai quest anno ha scelto di dare “maggiore fiducia” all’appuntamento con Reazione a Catena, il game estivo condotto da Marco Liorni che sta ottenendo picchi superiori al 28%. Per questo motivo i verti della rete statale hanno scelto di estendere quest ultimo programma fino alla fine del mese di Ottobre. Quest’ultima decisione ha comportato lo slittamento de L’Eredità. Infatti le nuove puntate del quiz preserale condotto da Flavio Insinna è in programma dal 31 ottobre e andrà avanti come sempre fino all’inizio della stagione estiva 2023.

Mentre invece per quanto riguarda la prima serata, invece, da segnalare il ritorno di Tim Music Awards 2022, lo show musicale in onda dall’Arena di Verona, condotto anche quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Lo show musicale è previsto per il prossimo 9 e 10 settembre con due serate evento in diretta su Rai Uno. Nel corso delle due serate saranno premiati gli artisti italiani che hanno catalizzato la scena musicale nel corso dell’ultima stagione, riuscendo a scalare le classifiche di vendita con i loro album e singoli di successo. Alla fine del mese di settembre, poi Carlo Conti tornerà con il suo Tale e Quale Show, a partire da venerdì 30 settembre.