“Non potevo neanche avvicinarmi”: il retroscena su Terence Hill sconvolge i fan

Rivelazione sui rapporti e sugli atteggiamenti del mitico Terence Hill durante il suo lavoro sul set: i fan non se lo aspettavano proprio

La grande sorpresa dell’ultima stagione di Don Matteo è sicuramente stato l’addio alle scene del mitico Terence Hill. Il protagonista assoluto della fiction di Rai Uno ha deciso di abbandonare il personaggio.

Terence Hill ha fatto una scelta personale, condivisa dagli autori di Don Matteo. Salutare tutti dopo tredici stagioni e lasciare la tonaca alla new entry Raoul Bova, che ha subito avuto ottimi riscontri nel ruolo di Don Massimo.

Amatissimo dal pubblico italiano, Terence Hill è stato però raccontato da chi lo conosce molto bene. Un suo collega sul set di Don Matteo ha parlato dell’interprete italo-americano in toni piuttosto sorprendenti.

La rivelazione di Pippo in Don Matteo: “Terence un mito per me, non riuscivo a parlargli”

A parlare è Francesco Scali, il noto caratterista che da sempre fa parte del cast di Don Matteo, nel ruolo del simpatico e particolare sagrestano Pippo. Interpellato da TV Sorrisi e Canzoni l’attore ha rivelato il suo rapporto con Terence Hill.

“Per me Terence Hill è un mito assoluto. Ero affascinato da lui fin dai tempi in cui interpretava Trinità. Per questo motivo non riuscivo ad avvicinarmi a lui sul set”. Questa l’ammissione di Scali, che però ha subito chiarito quanto Hill fosse una persona a modo.

“Un giorno lontano dal set mi vide camminare e mi offrì un passaggio in auto. Dire che ero imbarazzato è poco. Ma scoprii subito la gentilezza e la generosità dell’uomo, dunque entrammo subito in empatia l’uno con l’altro”.

Dunque Scali ha confermato quanto si dice da sempre di Terence Hill. Ovvero che dietro al mito cinematografico e televisivo si nasconde un uomo generoso, rispettoso e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Quasi in linea con il personaggio di Don Matteo.

Francesco Scali ha avuto parole al miele anche per l’ultimo arrivato sul set, ovvero Raoul Bova: “Inizialmente non l’avevo riconosciuto e dissi: ‘ma chi è questo figo da paura’ vedendolo in mascherina. Per fortuna Raoul è molto simpatico e l’ha presa subito a ridere”.