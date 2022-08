Non compratelo assolutamente! A rischio l’amato prodotto Conad

Arriva un avviso importante per tutti coloro che effettuano la spesa regolarmente e quotidianamente nei supermercati a marchio Conad

Tra i supermercati più battuti dai consumatori italiani vi sono sicuramente quelli a marchio Conad. L’azienda infatti ha numerosissimi punti vendita e ipermercati su tutto il territorio nazionale e propone prodotti di ogni genere, soprattutto alimentare.

Conad è una certezza per tanti italiani, visto che da moltissimi anni propone anche offerte e sconti su diversi prodotti gastronomici o utensili per la casa. Insomma, Conad è un vero e proprio ‘must’ per la spesa quotidiana.

Però due giorni fa è giunta una cattiva notizia proprio per la nota catena di supermercati. Infatti è stata pubblicata una nota ministeriale che invita i consumatori a non acquistare e non consumare un prodotto che porta proprio il marchio Conad.

Occhio alla spesa: il prodotto col marchio Conad potrebbe essere contraffatto

Nella giornata di venerdì è stato messo in circolazione un richiamo ufficiale da parte del Ministero della Salute, che si occupa sempre di segnalare prodotti di massa che potrebbero nuocere alla salute.

I prodotti sotto accusa, come detto di marca Conad, sarebbero le confezioni da 250 grammi di wurstel di carne suina. Ovvero i pacchi che sono facilmente reperibili al supermercato presso i banchi frigo, prodotti direttamente dalla catena in questione.

Il richiamo del Ministero parla di segnalazione per rischio fisico. Vale a dire che nella produzione e nell’atto della confezione di questi tipi di wurstel, l’alimento potrebbe essere entrato a contatto con materiale contraffatto, probabilmente di natura plastica.

Per questo motivo il Ministero della Salute invita tutti coloro che fanno la spesa nei punti Conad a non acquistare in questi giorni i wurstel della suddetta marca. Mentre, qualora fossero stati già comprati, di non consumarli assolutamente ed eventualmente riportarli presso il supermercato che provvederà a smaltirli e segnalarli.

I wurstel sono una preparazione (di carne suina e non solo) tipica della cucina tedesca. Ovvero dei salsicciotti insaccati che possono essere preparati sia in acqua bollente sia alla griglia. Pur essendo un prodotto classico della zona mitteleuropea, i wurstel sono ormai apprezzati da anni anche in Italia.