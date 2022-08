Lulù Selassiè non dimentica Manuel Bortuzzo: spunta un incredibile retroscena

Lulù Selassiè non dimentica Manuel Bortuzzo. Ci sarebbe un incredibile retroscena che svelerebbe cosa avrebbero fatto dopo la fine del GF Vip 6 e della loro relazione sia il nuotatore che la principessa.

Manuel Bortuzzo sta trascorrendo le settimane centrali di agosto in Sud Africa. Sembrerebbe che il nuotatore si trovi benissimo dall’altra parte del mondo, tanto che starebbe addirittura valutando di potersi trasferire lì a vivere. Per lo sportivo l’esperienza del GF Vip 6 e la relazione con Lulù Selassiè sembrerebbe essere archiviata.

Dall’altra parte, la sua ex sembrerebbe essere ancora innamorata di lui. I fan hanno scatenato l’inferno quando si sono accorti che Lulù Selassiè ha ancora l’immagine di Manuel Bortuzzo come sfondo del proprio cellulare. Sembrerebbe inoltre che abbia recentemente dedicato al nuotatore alcuni versi di una canzone di Justin Bibier.

GF Vip, Lulù Selassiè non dimentica Manuel Bortuzzo

A confermare quale sia l’attuale situazione è stato anche un altro ex concorrente del GF Vip 6, Giucas Casella. Il mentalista ha stretto una bellissima amicizia con le sorelle Selassiè, che addirittura lo chiamano “nonno“. Giucas ha spiegato di aver mantenuto i rapporti con tutti gli ex concorrenti del reality show a cui ha partecipato nella scorsa stagione Tv.

Giucas confermato che Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano stanno molto bene insieme. Per quanto riguarda Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, la situazione sarebbe molto deteriorata. La principessa sarebbe evidentemente ancora innamorata di lui, e respingerebbe i numerosi corteggiatori che le si continuerebbero ad avvicinare.

La principessa verso il trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Secondo Giucas Casella, Lulù Selassiè non riuscirebbe a dimenticare in nessun modo Manuel Bortuzzo. Si è detto però certo che, prima o poi, arriverà l’amore anche per lei. Per quanto riguarda il nuotatore, ha invece rivelato di averlo visto molto felice senza la principessa Selassiè. Per lui sarebbe dunque una storia chiusa.

Si starebbe inoltre facendo spazio l’ipotesi che Lulù Selassiè sia corteggiata da Maria De Filippi. Le indiscrezioni la vedrebbero in contrattazione per un trono a Uomini e Donne. Nulla di certo dunque al momento, ma se la principessa decidesse di tornare a cercare l’amore avrebbe davanti a sè numerose possibilità.

Ecco i versi della canzone di Justin Bibier, Off my face, che Lulù Selassiè ha scritto sul suo profilo Instagram: sono forse dedicati a Manuel Bortuzzo?

Qui c’è il video che mostra Lulù Selassiè in sala di registrazione. Da diverso tempo le principesse hanno annunciato l’arrivo di un progetto canoro con loro protagoniste.