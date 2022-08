Ludovica Valli sta male: i timori per la sua seconda gravidanza – FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, ha confessato di stare molto male in questi giorni: subito i suoi fan si sono preoccupati per la sua seconda gravidanza, annunciata all’inizio di agosto. Ecco come sta.

A metà agosto, Ludovica Valli ha condiviso un toccante messaggio in cui ha annunciato la sua seconda gravidanza. L’influencer ha spiegato: “Dietro questo pancino, come per la nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante ‘battaglie’, lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo“.

Dall’inizio di giugno, la storica ex tronista di Uomini e Donne si è spostata ad Ibiza per trascorrere l’estate insieme alla sua Anastasia ed il marito. Come ha raccontato la stessa Ludovica, però, ci sono da tempo alcuni problemi che rischiano seriamente di rovinarle il suo relax in Spagna in questi ultimi giorni di agosto.

Ludovica Valli, i fastidi della seconda gravidanza

Il 13 agosto, rompendo un po’ la routine delle foto e video condivisi sui social con Anastiasia, Ludovica Valli ha rivelato: “È da quando sono salita in macchina questa mattina che sto male… È tutto il giorno che ho la nausea seguita da… Potete immaginare“. L’emoticon che vomita chiarisce ogni dubbio riguardo il tipo di sintomi dell’influencer.

L’ex tronista ha anche aggiunto di non essere mai stata così male in tutta la sua vita, quasi a voler rimarcare quanto fossero pesanti i suoi sintomi. Ha quindi chiesto scusa ai suoi ammiratori per la prolungata assenza. Ludovica Valli non è certa se i suoi malesseri possano essere dovuti alla gravidanza o al caldo di Ibiza, dove ci sono circa 30°.

L’ex tronista riprende a condividere video ma lei non c’è: che succede?

Subito dopo la confessione, Ludovica Valli è tornata a condividere immagini e video dalla sua lunga vacanza in Spagna. La figlia Anastasia è stata raggiunta dai cuginetti, con cui ha trascorso la mattinata del 14 agosto in spiaggia. Il divertimento per lei è stato assicurato, anche per la vicinanza d’età con i figli delle sorelle di Ludovica.

Secondo uno studio dell’Università di Warwick, la nausea si presenterebbe già 3-5 giorni dopo il concepimento e riguarderebbe circa il 50-90% delle donne in gravidanza. Escludendo i casi più gravi, la nausea scomparirebbe dopo circa 12-14 settimane, quando in concomitanza con il picco dell’ormone HGC si ha il picco della nausea.

Questo è il video con cui Ludovica Valli ha annunciato la sua seconda gravidanza: