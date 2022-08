GF Vip 7, ci siamo: Signorini sta per convincere proprio lei!

E’ tutto pronto per l’annuncio di un’altra grande concorrente pronta a partecipare al GF Vip 7: Alfonso Signorini vicino all’annuncio.

Manca poco più di un mese all’inizio del GF Vip 7, con i telespettatori pronti a scoprire chi farà il proprio ingresso all’interno della casa di Cinecittà. Alfonso Signorini in queste ore è vicino al grande annuncio: scopriamo di chi si tratta.

Il prossimo 19 settembre tornerà sul piccolo schermo il Grande Fratello Vip, giunto oramai alla sua settima edizione. In queste ore quindi sono numerose le indiscrezioni che circolano attorno al programma. Tra loro spunta ancora una volta, e con insistenza, il nome di Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra. In passato Ginevra non è riuscita a trovare l’accordo per varcare la porta rossa, ma adesso la situazione sembra essere cambiata secondo i gossip dell’ultima ora.

Al momento quindi non c’è nulla di certo, nonostante ciò e sono tanti i volti noti in lizza. Al momento la produzione del reality show ha confermato solamente il nome di Giovanni Ciacci. In queste ore però continuano ad emergere conferme sulla presenza della sorella di Elettra in trasmissione. A rivelare tutto ciò infatti ci avrebbe pensato una voce anonima. Andiamo quindi a vedere le ultime indiscrezioni sulla trasmissione di Canale 5.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini pronta ad entrare nella casa: le ultime

Stando ad una fonte anonima quindi Ginevra Lamborghini finalmente potrebbe fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. Già a luglio, infatti, dopo un indizio lanciato da Alfonso Signorini, si è arrivati proprio a lei. Ricordiamo che il conduttore aveva pubblicato la foto di un anello molto vistoso. Inizialmente tutti hanno pensato ad Andrea Iannone, ma il centauro ha categoricamente smentito la notizia. Poco dopo invece la svolta è arrivata con uno scoop lanciato dal portale Whoopsee.

Infatti il sito specializzato è stato il primo a dire che quel vistoso gioiello appartenesse alla sorella di Elettra. C’è da precisare che Ginevra Lamborghini, a differenza di altri papabili concorrenti del GF Vip 7, non si è esposta a riguardo e non ha mai confermato la sua partecipazione. Quindi adesso tutte le riviste di cronaca rosa hanno iniziato una caccia alla donna per scoprire se ci sarà o meno una conferma.