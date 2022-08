“Un esempio per tutti noi”, Carlo Conti devastato dal lutto: il suo messaggio

In queste ore sui social è spuntato un Carlo Conti devastata dal lutto che lo ha colpito. Andiamo a vedere le parole del presentatore fiorentino.

Un lutto ha sconvolto il mondo della televisione nelle ultime ore. Tra i tanti messaggi di vicinanza alla famiglia, è spuntato anche quello di Carlo Conti. Scopriamo quindi le parole utilizzate dallo showman fiorentino.

In queste ore il mondo della televisione italiana sta piangendo l’improvvisa scomparsa di Piero Angela. Infatti il conduttore televisivo ci ha lasciato all’età di 93 anni. Originario di Torino, Piero è nato nel 1928 e durante la sua carriera ha lavorato per la Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. Tutti ricorderanno però la sua personalità legata a programmi come di divulgazione scientifica, da Quark a Superquark per citare i più importanti, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica.

Nel corso della sua carriera Piero Angela ha scritto anche tantissimi libri. Infatti nella sua bibliografia abbiamo titoli come Nel cosmo alla ricerca della vita (1980); La macchina per pensare (1983); Oceani (1991); La sfida del secolo (2006); Perché dobbiamo fare più figli (con L. Pinna, 2008); A cosa serve la politica? (2011); Dietro le quinte della Storia. La vita quotidiana attraverso il tempo (con A. Barbero, 2012); Viaggio dentro la mente: conoscere il cervello per tenerlo in forma (2014); Tredici miliardi di anni. Il romanzo dell’universo (2015); Gli occhi della Gioconda (2016). Infine nel 2017 è uscito il suo libro autobiografico. Andiamo quindi a vedere il saluto di Carlo Conti al conduttore.

Carlo Conti saluta Piero Angela: “Grande uomo”

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore troviamo anche quello di Carlo Conti. Il presentatore fiorentino ancora una volta per esprimere il suo rigore ha utilizzato Instagram. Sul suo profilo ha infatti postato una foto di Piero Angela, aggiungendo una didascalia che recita: “Un grande uomo : professionista, maestro, divulgatore unico. Un esempio per tutti noi“. Poche parole che però riescono a raccogliere tutto ciò di buono fatto da Piero Angela nel corso della sua carriera.

Durante la sua carriera, nel 2004, il presentatore è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per tutti coloro che vorranno dato l’ultimo saluto al presentatore è stata insignita la camera ardente il 16 agosto, dalle 11.30, in Campidoglio. In seguito la famiglia per salutare il suo caro ha previsto anche un funerale laico.