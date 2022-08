Don Matteo, indiscrezione a sorpresa: il personaggio uscirà di scena

Novità per gli appassionati della serie televisiva Don Matteo. Infatti potrebbe esserci un clamoroso addio di un noto personaggio

Manca ancora moltissimo tempo prima dell’approdo in televisione della nuova stagione di Don Matteo. La fortunatissima fiction targata Rai tiene sempre incollati alla TV moltissimi telespettatori.

Ci sarà da attendere per la programmazione di Don Matteo 14, mentre in queste settimane Rai Uno sta mandando in onda le repliche della tredicesima serie, quella con l’ingresso di Raoul Bova come nuovo parroco di Spoleto.

Non mancano però le indiscrezione ed i rumors sul cast che farà parte di Don Matteo nella prossima stagione, probabilmente in onda solo nel 2023 inoltrato. Proprio nelle ultime ore sta facendo parlare di sé il possibile addio di un amato personaggio della fiction.

Don Matteo 14, altra uscita di scena? Possibile addio per la giovane protagonista

L’ultima novità riguarda il personaggio di Valentina Anceschi. Vale a dire la giovane ed attraente donna, figlia del noto colonnello interpretato da Flavio Insinna.

Tale protagonista, interpretata dall’attrice Emma Valenti, potrebbe non essere confermata nella stagione 14 di Don Matteo. Lo dicono i ben informati, soprattutto leggendo le trame in cui è stata coinvolta Valentina nell’ultima serie andata in onda.

Infatti il personaggio di Valentina è stato legato a quello del PM Marco Nardi (a cui ha dato il volto Maurizio Lastrico). La breve liaison tra i due ha rappresentato uno dei punti focali della scorsa stagione di Don Matteo, con l’uomo che alla fine ha scelto di tornare tra le braccia del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta).

L’uscita sicura di scena sia di Marco che di Anna, non confermati per Don Matteo 14, rischia di compromettere la presenza anche della stessa Valentina. L’attrice Emma Valenti non ha ancora notizie in merito, ma di recente ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Don Matteo mi ha permesso di vivere un’esperienza meravigliosa come attrice e non nego che mi piacerebbe fare ancora parte di questa famiglia. Spero proprio di essere ancora tra i volti di questa fiction“.

Tutto è ancora in divenire. Dipenderà dagli sceneggiatori della fiction Rai se cancellare il personaggio di Valentina Anceschi o se affidarle nuovi intrecci anche in futuro. Nei prossimi mesi avremo le dovute novità.