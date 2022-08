Arisa e la perdita di peso in pochissimo tempo: il motivo è incredibile

La cantante Arisa avrebbe mandato un’incredibile frecciata a Vito Coppola nel corso di un’intervista che, fra le altre cose, ha celebrato anche il suo dimagrimento. Ecco cosa ha raccontato la popstar.

Siamo ormai sempre più vicini ad un traguardo molto importante per Arisa. Il 20 agosto la cantante compirà quaranta anni, ed è impossibile non fare un’analisi del percorso di vita fatto fin qui anche per la popstar. Da quando è diventata popolare a Sanremo con il brano Sincerità, nel 2009, è cambiata moltissimo. Non solo fisicamente.

Eppure, Arisa sembra ricordare con tenerezza quando aveva partecipato alla kermesse musicale, descrivendosi come “una palletta simpatica” che pesava circa 72-75 chili. Oggi quella donna non c’è più. La cantante, però fa sapere che comunque provava simpatia per lei e per quello che rappresentava, per la sua capacità di amare.

Il cambiamento della cantante è vistoso: cosa succede

Arisa è vistosamente dimagrita nel corso degli ultimi mesi. Già durante Ballando con le Stelle si era mostrata in una forma fisica molto diversa da quella a cui aveva abituato i suoi fan. Quando sono uscite le foto promozionali del singolo Tu mí perdícíon, è stata evidente la trasformazione fisica, confermata anche dalla popstar.

Nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, Arisa ha spiegato di non aver fatto nessuna dieta per perdere tutti questi chili. Non l’ha seguita neanche un dietologo. Semplicemente, avrebbe smesso di bere bevande zuccherate e di mangiare cibo spazzatura in modo disordinato. Ci sarebbe inoltre un’altra motivazione.

Arisa e Vito Coppola, il perchè del dimagrimento della popstar

Arisa ha spiegato che il suo dimagrimento è dovuto principalmente a due fattori: l’innamoramento, e successivamente, una delusione d’amore molto grande. Dal momento che l’unica persona che stava frequentando negli ultimi mesi sembrava essere solo Vito Coppola, questa sembrerebbe essere una frecciata indirizzata proprio a lui.

Sono lontani i tempi in cui Arisa scriveva su Instagram che dimenticava le delusioni d’amore mangiandosi una pagnotta pugliese intera con la Nutella. Adesso spiega ai suoi followers: “Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me“.

Ecco Arisa nel servizio fotografico di Arash Radpour, dove si vede molto bene il suo dimagrimento: