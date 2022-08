Amici, l’ex giudice pazzo di gioia: è diventato papà

Grande gioia per la vita privata del noto personaggio televisivo, che si è fatto apprezzare anche come giudice nel talent show Amici

Una notizia davvero felice e gioiosa per uno dei volti noti del talent show di Canale 5, ovvero Amici di Maria De Filippi. Fiocco rosa in arrivo per il personaggio in questione, molto legato al programma Mediaset.

Il noto cantante e ex giudice di Amici è divenuto papà. Stiamo parlando di Antonio Fiordispino, che tutti conoscono meglio con l’appellativo di Stash. Il giovane artista campano ha infatti annunciato la nascita di una bambina.

In realtà si tratta della secondogenita di Stash. L’uomo, tramite i suoi account ufficiali social, ha pubblicato le immagini della nascita di Imagine, ovvero della seconda figlia avuta con la compagna Giulia Belmonte.

Le tenere foto di Stash e di Giulia Belmonte con la piccola Imagine

La pubblicazione delle tenere foto e quindi l’ufficialità della nascita della sua secondogenita è stata data qualche ora fa dallo stesso Stash. Il cantante ha reso pubbliche le prime foto in bianco e nero della neonata.

Circa due anni fa Stash e la fidanzata storica Giulia, che di mestiere fa la giornalista, avevano dato alla luce la piccola Grace, primogenita della coppia. Ora è toccato ad Imagine, un nome davvero speciale per la bambina, che certamente si rifà alla meravigliosa canzone di John Lennon, fonte di ispirazione per molti cantautori moderni.

“È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”. Questo il messaggio sentito di Stash a commento della nascita della sua seconda figlia.

Stash, cantante 34enne nativo di Caserta, si è reso noto nel mondo della musica con il suo gruppo, Stash and the Kolors. Il suddetto complesso ha trionfato all’edizione 2015 di Amici, tanto da ottenere subito un enorme successo.

Il ragazzo è rimasto legato sia al programma TV sia a Maria De Filippi che lo ha chiamato come giudice di Amici nelle passate edizioni. Non è ancora da escludere che Stash, assieme ai compagni di viaggio Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, possa tornare in questa veste anche a breve.