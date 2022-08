Uomini e Donne, Asia Gianese lancia la bomba: “Rivelazioni shock sull’ex tronista”

L’influencer Asia Gianese ha promesso rivelazioni scottanti su un protagonista delle scorse edizioni del dating show Uomini e Donne

I protagonisti di Uomini e Donne fanno parlare di sé anche dopo la partecipazioni nel noto dating show di Canale 5. Molti di questi vip balzano agli onori delle cronache di gossip anche tempo dopo la loro esperienza televisiva.

In questo caso, a ritirare fuori vecchi scheletri, c’ha pensato una nota e seguitissima influencer, pronta a gettare benzina sul fuoco. Si tratta di Asia Gianese, 24enne milanese che vanta più di 1 milione di follower su Instagram.

La prorompente Asia è nota per le sue partecipazioni a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D’Urso, ma anche per le sue forme mozzafiato, messe in bella mostra sui suoi profili social. Ma oggi fa parlare di sé per alcune rivelazioni annunciate.

Asia Gianese pronta a rivelazioni scottanti: è il lascia passare per il GF Vip 7?

Proprio nelle sue stories di Instagram, Asia Gianese ha promesso rivelazioni bomba riguardo un protagonista del passato di Uomini e Donne. Precisamente la ragazza ha promesso di tirar fuori degli scheletri dall’armadio di un tronista dell’edizione di 3 anni fa.

“Non vedo l’ora di dire a tutti quanti scheletri ha nell’armadio un fidanzato di una tronista di tre anni fa”. La Gianese non ha ancora rivelato di chi si tratta. Ma sul web c’è già una certezza: pare si tratti dell’ex tronista Andrea Dal Corso.

In arrivo dunque indiscrezioni piccanti sull’uomo, che nella vita è un apprezzato enologo, e probabilmente sulla sua compagna Teresa Langella, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Possibile che Asia Gianese possa rivelare qualcosa di scomodo per la coppia.

I rumors parlano inoltre di una sorta di annuncio velato della Gianese per una presunta partecipazione al Grande Fratello 7. Si è vociferato che l’influencer milanese fosse stata contattata da Alfonso Signorini. Questa anticipazione sui social potrebbe fare da lasciapassare per il suo ruolo nel reality di Mediaset.

Capace dunque che Asia Gianese possa rivelare tutto sulla coppia Dal Corso-Langella all’interno della casa del GF Vip 7. Si potrebbe dunque prospettare un nuovo triangolo amoroso da prima pagina, dopo le vicende dello scorso anno tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran.