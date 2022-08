Un Posto al Sole, disavventura in aeroporto per due amatissimi volti: fan in apprensione

Una vera e propria disavventura in aeroporto ha visto protagonisti due volti noti di Un Posto al Sole: cresce l’apprensione dei fan.

I due amati volti di Un Posto al Sole hanno vissuto un brutta disavventura in aeroporto. I due sono rimasti bloccati per diverse ore a New York, in attesa del viaggio per arrivare a Miami: andiamo a vedere cos’è successo.

Grande disavventura per due dei volti noti di Un Posto al Sole. Stiamo infatti parlando di Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, che da qualche giorno hanno terminato le riprese per le nuove puntate della soap opera ambientata a Napoli. Gli attori di Niko e Rossella, che nella vita reale sono fidanzati da qualche anno, sarebbero dovuti andare a Miami per rilassarsi un po’, ma sono bloccati da ore all’aeroporto di New York.

Proprio nei giorni scorsi l’interprete dell’avvocato Poggi ha spiegato l’odissea che sta vivendo con la sua compagna a causa del volo cancellato. Infatti stando alle parole di Luca i due sarebbero dovuti volare alla volta di Miami per qualche giorno di vacanza, ma qualcosa è andato storto.Come rivelato dall’attore di Un posto al sole, infatti, gli interpreti di Niko e Rossella stanno trascorrendo ore di attesa all’aeroporto di New York. Andiamo quindi a vedere le sue parole tramite i profili social.

Un Posto al Sole, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo bloccati in aeroporto: la denuncia social

In queste ore l’attore che presta il volto al giovane Poggi, ha pubblicato alcune storie sul suo profilo social, nelle quali ha spiegato cosa è successo. Quindi Luca ha rivelato che lui e Giorgia sono partiti con un volo da Roma per fare scalo nella grande mela, ma il secondo volo, che avrebbe dovuti portarli a destinazione, è stato cancellato. Ai suoi followers successivamente ha confessato: “Siamo a New York, dove abbiamo fatto scalo da Roma, dopo un volo di 9 ore. Il nostro volo per Miami è stato cancellato“.

Nella sua storia postata su Instagram, in lontananza si riusciva ad intravedere una sconsolata Giorgia Gianetiempo seduta con il telefono in mano. L’attore di Niko ha poi proseguito, rivelando: ”Siamo qui dalle 19 circa americane e ora sono le 4 del mattino. Aspettiamo le 7 del mattino per il volo successivo, per vedere se ci fanno partire, ma anche questo volo è in dubbio”. Insomma per i due arrivare a destinazione è stata una vera e propria Odissea, che ha colpito tutti i loro followers.