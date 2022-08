Reazione a catena, Marco Liorni in imbarazzo: non ha capito nulla. Curioso teatrino nel game show di Rai 1, la reazione del pubblico

Uno degli aspetti positivi che hanno i game show, non solo quelli della Rai, è l’ambiente che si crea in studio ma anche la possibilità per il pubblico di imparare sempre qualcosa di nuovo. Succede anche ai conduttori, ma questa volta Marco Liorni è rimasto spiazzato e ha spiazzato anche il pubblico.

Tutto è successo nell’ultima puntata di Reazione a Catena. Da una parte i tre ragazzi dei ‘Batti Lei’, campioni in carica. Dall’altra gli sfidanti, ‘Gli Ottanta Grammi’. In mezzo il gioco ‘Quando, dove e come’ con l’ennesimo enigma da risolvere. E ad un certo punto Edoardo, della squadra campione, ha tirato fuori un termine non comune, che ha gelato lo studio.

Secondo lui la parola da indovinare era galaverna, ma appena l’ha pronunciata è calato il silenzio. Imbarazzo generale, anche da parte del conduttore che ha mostrato un certo imbarazzo. “Non ho capito, scusa – ha detto subito Liorni – e scusa la mia ignoranza, non so che cosa sia”. “Dovrebbe essere la brina che si forma sulle piante“, ha risposto subito il concorrente.

In realtà la galaverna è in fenomeno atmosferico che si verifica con una temperatura sotto lo zero, poco vento e un banco di nebbia. Le goccioline d’acqua in sospensione nell’atmosfera si cristallizzano diventando ghiaccio e si depositano su finestre, cancelli, foglie delle piante congelandosi all’istante.

Reazione a catena, Marco Liorni in imbarazzo: il conduttore ironizza sulla sua ignoranza

Dopo l’imbarazzo iniziale, Liorni si è ripreso e ha ironizzato sulla sua ignoranza ma anche sulla competenza dei suoi autori. “Facciamo un applauso a Giacomo sulla fiducia. Effettivamente era molto probabile mettere una parola così qui. Però almeno abbiamo imparato una cosa in più“. Un commento che non è piaciuto a molti spettatori a casa che non hanno apprezzato la sua ironia.

Alla fine come è andata? I campioni in carica hanno battuto i loro avversari e sono andati giocarsi il montepremi finale portando a casa 13.125 euro. Qual era la parola che unica Sole e Pagare’ Era Soluzione e loro l’hanno indovinata. Così torneranno per difendere il titolo e per aumentare il loro montepremi.