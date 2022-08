Rai annuncio a sorpresa: stop improvviso al programma mattutino

Arrivano le ufficialità direttamente dalla Rai: non andrà in onda l’amato programma, stoppato per motivi di palinsesto

I palinsesti televisivi, si sa, sono soggetti a cambiamenti improvvisi e anche piuttosto repentini. Molto dipende dal successo di un programma TV, quanto pubblico riesce ad attrarre a livello di share e quanto riesce a far parlare di sé.

La Rai, servizio pubblico televisivo sempre alla ricerca di nuovi stimoli per i propri telespettatori, deve dunque prendere decisioni a volte improvvise, a volte impopolari per il bene dei propri contenuti.

Poco fa è arrivata, proprio in tal senso, l’ufficialità dello stop ad un programma mattutino che sta andando in onda in questa stagione estiva con grande frequenza. Ma l’emittente ha deciso di interrompere per evitare drastici cali.

Rai, il programma Camper si ferma: ecco quando non andrà in onda

Rai Uno dirà stop, almeno momentaneamente, al programma Camper. Ovvero una delle novità estive della programmazione pubblica. Il contenitore è andato in onda da giugno, da lunedì a venerdì, alle ore 12 sul primo canale.

Camper è un approfondimento, condotto dallo speaker radiofonico Tinto e dalla showgirl Roberta Morise, che parla di viaggi, di scoperte, di vacanze alternative e di luoghi assolutamente interessanti da non sottovalutare. Nelle prime settimane di programmazione si parlava di numeri a ribasso per Camper, che però ha tenuto duro ed è rimasto nel palinsesto.

Fino però a lunedì prossimo 15 agosto. Infatti nella settimana di Ferragosto Camper si fermerà. O meglio Rai Uno ha deciso di dare una pausa a Tinto ed alla Morise, mandando soltanto in onda le repliche delle puntate. Una sorta di “il meglio di…”, in attesa delle nuovissime puntate in diretta.

Niente paura dunque per gli appassionati di questo programma sui viaggi e sull’avventura. Camper riprenderà con i nuovi appuntamenti live dal 22 agosto prossimo. E terrà compagnia agli spettatori della mattina fino al 9 settembre. Con una novità assoluta: l’ultima settimana di programmazione Camper andrà in onda in esterno, con i conduttori che abbandoneranno gli studi Rai e si sposteranno loro stessi nei luoghi di viaggio tanto amati e consigliati.