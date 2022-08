Raffaella Carrà, l’omaggio di Sky è spettacolare (VIDEO)

Un altro omaggio meritato e assoluto per l’indimenticabile Raffaella Carrà, che sarà ricordata anche dall’emittente satellitare

È passato poco più di un anno dalla notizia della tragica ed inaspettata scomparsa di Raffaella Carrà. Ma il mondo dello spettacolo e della musica non possono certo dimenticare l’enorme apporto artistico di Raffa al nostro paese.

La cantante, ballerina e presentatrice TV originaria di Bologna resterà sempre nel mito. Da un anno a questa parte sono numerosissimi i ricordi e gli omaggi messi in atto per rendere merito alle qualità artistiche di Raffaella Carrà.

L’ultimo di questi è arrivato dall’emittente Sky. Il canale satellitare, che da anni propone contenuti inediti a pagamento, ha voluto omaggiare a sua volta la Carrà con un promo davvero da brividi in vista della nuova stagione televisiva.

Sky lancia il nuovo promo di X Factor: è un omaggio a Raffaella Carrà

Da settembre Sky lancerà la nuovissima edizione di X Factor, uno dei talent show più seguiti a livello nazionale, nonostante sia trasmesso e prodotto dall’emittente satellitare a pagamento.

Si parte subito col botto. Il promo mandato in onda a più riprese in questi ultimi giorni è un omaggio alla celebre e indimenticata Raffaella Carrà. Un divertente video in cui si vedono la conduttrice Francesca Michielin ed i 4 giudici del programma prepararsi nel dietro le quinte di X Factor canticchiando Rumore, uno dei pezzi più amati della Carrà.

Una bellissima idea degli autori e dei producer di Sky, un piccolo ricordo di Raffaella Carrà che certamente sarà stata fonte di ispirazione per moltissimi giovani cantanti e protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’arte.

Oltre alla Michielin, che prenderà il posto di Ludovico Tersigni nei panni di presentatrice di X Factor 16, sono presenti nel promo anche i nuovi giudici. Una squadra completamente cambiata rispetto allo scorso anno. Il ritorno di Fedez, accompagnato dai debuttanti Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Si prospetta un’edizione diversa e scoppiettante per il talent show musicale. Anche solo la presenza sentimentale della Carrà potrebbe essere di buon auspicio per l’edizione che partirà dal 15 settembre prossimo su Sky Uno.