Non mangiate questo amatissimo dolce: allerta del Ministero della Salute. La nota riportata sul sito parla di un potenziale rischio per i consumatori

Il riferimento quotidiano a prodotti che vengono considerati pericolosi dall’Ente governativo è rivolto quest’oggi ad un tipo d tiramisù che si trova in molti supermercati italiani.

In questa torrida estate 2022 il consumo di gelati e dolci freddi è schizzato verso l’alto ancor più del consueto. Impossibile resistere al piacere di un dopo cena zuccherato o di un rinfrescante spuntino pomeridiano, riparandosi dalla calura. Tra i prodotti dolciari più rinomati nel panorama italiano (e anche mondiale) c’è senza dubbio il tiramisù. Una ricetta particolare, che assume anche delle piccole varianti in base ai luoghi dove viene prodotto e che presenta un minimo comun denominatore chiaro: è buonissimo. Difficile trovare qualcuno che non gradisca una buona porzione al caffè, o magari alle fragole o con qualche altra variante di gusto.

Anche questo dolce è balzato però all’onore delle cronache in data odierno per un rischio alimentare diffuso dal Ministero della Salute in una delle consuete note che vengono pubblicate sul proprio sito. In questo caso gli operatori del settore (OSA) hanno voluto informare tutti del possibile rischio nel consumo di una marca e di un lotto specifico.

Ministero della Salute, ritirato dal mercato un lotto di tiramisù: possibile presenza di un pezzo di vetro all’interno

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto di ‘Tiramisu al Caffè Bontà Divina‘ per rischio fisico, visto che sono state rilevate tracce di vetro all’interno del prodotto. Sul proprio portale l’Ente governativo ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Si tratta del lotto di produzione numero C27922 – D04922. Mentre invece il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 03 258 CE. Il nome del produttore invece è Emmi Dessert Italia S.p.A..

Come è facile intuire, la presenza di un frammento di vetro all’interno crea un rischio non indifferente. La raccomandazione che viene fatta a tutti i consumatori in questi casi è quella di restituire immediatamente il prodotto al negozio dove è stato acquistato. Mostrando la nota del Ministero l’esercente è tenuto a fornire il completo rimborso della merce.

>>> CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE >>>