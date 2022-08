Lorella Boccia disperata: cosa è successo alla figlia di notte

Lorella Boccia è disperata, ed ha spiegato ai suoi fan cosa è successo alla figlia durante la notte. Ha inoltre condiviso un simpaticissimo video per sdrammatizzare quello che ormai per lei è un piccolo calvario.

Lorella Boccia è uno dei tanti talenti che devono tutto al trampolino di lancio offertogli da Maria De Filippi. È stata infatti ballerina di Amici, e da lì le si sono presentate alcune importanti possibilità lavorative negli Stati Uniti, dove ha preso parte al film Step Up. È diventata ancora più popolare grazie alla conduzione del programma Made In Sud.

Lorella Boccia ha deciso di fare l’esperienza della maternità con il suo compagno Nicolò Presta, figlio del noto agente del mondo dello spettacolo Lucio Presta. Il 20 ottobre 2021 è nata Luce Althea, la loro prima figlia. Come per tutte le coppie, i primi tre anni di vita del bambino sono quelli più difficili, in cui sono richieste maggiori cure.

Lorella Boccia, che calvario: cosa ha fatto la figlia

Per l’estate 2022 Lorella Boccia e Nicolò Presta hanno deciso di partire insieme alla loro figlia per un meraviglioso viaggio in Kenya. Di sicuro si tratta di un’esperienza molto impegnativa dal punto di vista organizzativo, tenendo conto di quanti piccoli oggetti servono quando si ha una bambina che non ha ancora compiuto un anno.

Il 12 agosto 2022, però, Lorella Boccia e Nicolò Presta sono arrivati ad un punto di rottura, soprattutto per quanto successo durante la notte. Sembrerebbe infatti che la loro Luce Athea non stia più dormendo. Questo, ovviamente, sta avendo un impatto sulle loro vacanze, e soprattutto sulla loro stanchezza nel cercare di gestire tutto.

Come Lorella Boccia e Nicolò hanno sdrammatizzato: il video

Lorella Boccia e Nicolò Presta hanno voluto sdrammatizzare quando sta accadendo di notte con la loro figlia, ed hanno realizzato a proposito qualche breve video, condiviso subito sui loro profili social. L’ex ballerina di Amici si è mostrata in costume da bagno commentando: “Qui c’è una piccola molto stanca… Mamma ti riempirà di baci appena di svegli“.

La coppia ha inoltre condiviso anche un altro simpatico video, dove mostrano cosa succede alla loro Luce Althea quando è da sola e vede i genitori entrare nella stanza: si mette a gridare con tutto il fiato che ha in corpo. Sembrerebbe che la bambina abbia qualche problema a prendere sonno a causa della dentizione.

Ecco alcune foto dalla vancanza in Kenya di Lorella Boccia: