Fan stupiti: l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi dice addio alla TV

Nonostante il successo ottenuto in passato grazie all’Isola dei Famosi ed al suo lavoro artistico, l’uomo ha preso la sofferta decisione

Spesso l’Isola dei Famosi, così come altri reality show televisivi, può servire ad un personaggio noto per rilanciarsi o per fare definitivamente il grande salto verso il dorato mondo dello spettacolo.

Non sembra invece essere stato così per uno degli ultimi vincitori dell’Isola. Un naufrago molto apprezzato e votato dal pubblico italiano, il quale però non ha cambiato i piani professionali, anzi, sembra destinato a lasciare sempre più tale universo.

Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, attore romano che ha vinto l’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, grazie al suo carattere maturo, schivo e quasi mai sopra le righe. L’occasione di rilanciarsi in TV ed al cinema però non sembra attrarlo così tanto.

Nicolas Vaporidis ed i piani per il futuro: tornerà a fare l’oste a Londra

In molti si sono chiesti cosa combinerà Nicolas Vaporidis dopo il trionfo nel reality show di Canale 5. Ma pare che l’attore non cambierà idea: zero presenzialismi nei dibattiti televisivi e ritorno immediato a Londra, città in cui ormai vive da moltissimi anni.

Lo ha confessato Vaporidis in un’intervista a La Repubblica, dove ha ammesso di voler far collimare i suoi impegni cinematografici, che restano comunque una sua passione indelebile, a quelli lavorativi in quel di Londra.

Queste le confessioni dell’attore romano di origini greche: “Londra ormai è come la mia seconda casa. Venni qui a 18 anni e decisi di rimanere quasi per sempre, dividendomi tra la city e i lavori da attore in Italia. Londra rimane il mio quartier generale, anche ora che devo andare in Brasile per girare un nuovo film e successivamente rientrare in Europa durante le pause della produzione. Qui ho ottenuto il mio primo lavoro, ricevuto il mio primo stipendio, aperto il primo conto corrente bancario e Grappelli, da mio primo datore di lavoro, è diventato un amico fraterno e ora socio in affari”.

Nicolas Vaporidis ha fatto sapere che dunque, a parte le settimane in cui sarà impegnato nel suo prossimo film, si dedicherà al lavoro che lo appassiona di più: quello da oste vero e proprio nella Taverna Trastevere, locale londinese che rappresenta il suo angolo di Roma. Vaporidis ne è gestore e co-proprietario proprio assieme all’imprenditore Alessandro Grappelli.