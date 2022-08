Don Matteo, clamoroso annuncio di Maria Chiara Giannetta: che bomba

Un clamoroso annunncio di Maria Chiara Giannetta ha lasciato a bocca aperta tutti i fan di Don Matteo: bomba assoluta per i telespettatori.

In queste ore i fan di Don Matteo hanno potuto ben notare l’ultima uscita di Maria Chiara Giannetta. Le sue parole, infatti, non sono passate assolutamente inosservate: scopriamo quindi cosa succederà a breve.

Maria Chiara Giannetta ha solamente 30 anni eppure la sua carriera è oramai lanciatissima. Infatti la sua esperienza in televisione è iniziata nel ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo ed esplosa grazie al ruolo da protagonista in un’altra fiction di successo di Rai1, Blanca. In mezzo alle sue performance nelle due fiction troviamo anche la conduzione di una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus in cui si è mostrata sciolta, spigliata e promettente.

Mentre invece per quanto riguarda la sua vita privata vige l’estremo silenzio. In questi anni non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito glissando sulle domande. Stavolta, a sorpesa, Maria Chiara ha voluto rompere il silenzio a riguardo nel corso di una intervista a Vanity Fair. Infatti l’attrice ha dichiarato che è felicemente fidanzata. Sulle pagine del settimanale quindi si legge: “Io, in realtà è la prima volta che lo dico, sono fidanzata da cinque anni, sto benissimo. Mi hanno paparazzato diverse volte insieme a Davide, ma non ho mai confermato“. Andiamo quindi a vedere le altre rivelazioni del Capitano Anna Olivieri di Don Matteo.

Maria Chiara Giannetta è fidanzata da cinque anni: la rivelazione

In queste ore Maria Chiara Giannetta ha quindi confessato di essere fidanzata con Davide Marengo, regista e sceneggiatore di 50 anni. Ai microfoni di Stefania Saltalamacchia di Vanity Fair a confessato perché ha deciso di parlarne solo ora e non prima visto che la relazione procede da più di cinque anni. L’attrice ha quindi voluto spiegare: “Per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea“.

Successivamente Maria Chiara ha voluto aggiungere che la coppia va a meraviglia, che convivono nella Capitale e Davide l’ha aiutata tantissimo in passato, facendola crescere anche e soprattutto a livello individuale. Infine Maria Chiara Giannetta ha concluso l’intervista guardando avanti e rivelando cosa sogna di interpretare. Infatti il sogno dell’attrice è quello di impersonificare una dark lady come ad esempio la pianista Haneke, tirando quindi fuori il suo lato oscuro.