Checco Zalone, che fine ha fatto il figlio di Sole a catinelle? Stenterete a riconoscerlo

Che fine ha fatto il figlio di Checco Zalone di Sole a catinelle? È una domanda che sembrano porsi in molti, e che ha fatto diventare virale un video. Ecco cosa è successo e, soprattutto com’è oggi l’ex attore Robert Dancs.

Sole a catinelle era incentrato proprio sul figlio di Checco Zalone, che nel film interpretava un venditore di aspirapolveri. Aveva chiesto a suo figlio di ottenere i migliori risultati scolastici. Come fanno molti genitori, gli aveva anche promesso un regalo per premiarlo nel caso fosse riuscito ad ottenere quanto gli avesse chiesto.

Inaspettatamente, il figlio di Checco Zalone riuscì a portare la pagella che il padre gli aveva chiesto. A questo punto, Nicolò chiese al padre il regalo che gli aveva promesso. Essendo senza un soldo e facendo addirittura fatica ad arrivare a coprire le spese fino all’ultimo del mese, Zalone partirà per un’improbabile vacanza in Molise.

Checco Zalone, che fine ha fatto il figlio di Sole a catinelle? Non potrete crederci

Nicolò di Sole a catinelle fu interpretato da Robert Dancs, classe 2022, bergamasco di origine rumena. Fu la sorella Natalia a portarlo quasi per scherzo ai provini a Roma. Colpì per la sua genuinità il regista Gennaro Nunziante, che decise di dargli una possibilità interpretando l’importante ruolo del ragazzo studioso.

Oltre a Sole a catinelle, Robert Dancs ha preso anche parte alla serie Tv Fuoriclasse 3. Non avendo mai avuto la vocazione di fare l’attore, subito dopo ha lasciato questa carriera. Inizialmente sembrava volesse fare soprattutto il modello. Alla fine, però, avrebbe scelto di fare l’Istituto Aeronautico Locatelli di Bergamo per coltivare la passione per il volo.

Il video condiviso da Robert Dancs non lascia dubbi: è proprio lui!

Il figlio di Checco Zalone in Sole a catinelle è diventato all’improvviso virale, soprattutto su Twitter. Tutto sarebbe partito da un video che lui stesso ha pubblicato su TikTok, che si poneva la seguente domanda: “Ma che carino che era il bambino di Sole a catinelle, chissà che fine avrà fatto?”. Assieme alla domanda, un collage di alcune suo foto e video.

Tanto è bastato per generare l’incredibile stupore del popolo di TikTok e poi di Twitter, dove paradossalmente Robert Dancs avrebbe un profilo chiuso dalla piattaforama. Gli utenti concordano. Il bellissimo bambino di Sole a catinelle è diventato ancora più affascinante oggi che si è affacciato ai suoi vent’anni.

Ecco il video condiviso da Robert Dancs su TikTok:

Qui, invece, Robert Dancs si mostra in vacanza, ed ai suoi fan scappa subito la citazione: “Vedi, Nicolò, questa è la felicità“.